Карта или наличка: какой способ оплаты победил в голосовании?

Posted 18 октября, 14:18
Published 18 октября, 14:18
Modified 18 октября, 14:20
Updated 18 октября, 14:20
По данным регионального правительства, на 1 января 2023 года жители региона оформили свыше 3,7 млн банковских карт.
За 2022 год в Белгородской области зарегистрировали более 720 миллионов транзакций с использованием карт, общая сумма которых составила около 1,2 триллиона рублей. При этом 80% всех операций пришлись на оплату товаров и услуг. Средний размер чека при безналичной оплате составил примерно 660 рублей.
Кроме этого, за 2022 год платёжная инфраструктура региона значительно расширилась за счёт установки электронных терминалов для безналичной оплаты, их число возросло на 62%, достигнув 900 единиц. В то же время наблюдается постепенное снижение количества банкоматов: на 1 января 2023 года их осталось 1455. Количество терминалов для безналичной оплаты в торговых и сервисных учреждениях возросло до 36,8 тысячи.
Редакция Бел.Ру решила выяснить у читателей, на чьей они стороне — наличных или карт. На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 2353 человека. Большинство из них, 54% (1278 человек) ответили, что оплату производят картой. Ещё почти 12% (276 респондентов) сообщили, что расплачиваются наличкой. А почт 34% (799 человек) пользуются и картой, и наличкой.