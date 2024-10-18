bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 14:18

Published 18 октября, 14:18

Modified 18 октября, 14:20

Updated 18 октября, 14:20

Карта или наличка: какой способ оплаты победил в голосовании?

Карта или наличка: какой способ оплаты победил в голосовании?

18 октября 2024, 14:18
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
Больше четверти россиян (27%) в настоящее время не носят с собой наличные карманные деньги, отдавая предпочтение банковским картам, свидетельствуют данные опроса SuperJob. Журналисты Бел.Ру выяснили у читателей, какому виду оплаты они отдают предпочтение.

По данным регионального правительства, на 1 января 2023 года жители региона оформили свыше 3,7 млн банковских карт.

За 2022 год в Белгородской области зарегистрировали более 720 миллионов транзакций с использованием карт, общая сумма которых составила около 1,2 триллиона рублей. При этом 80% всех операций пришлись на оплату товаров и услуг. Средний размер чека при безналичной оплате составил примерно 660 рублей.

Кроме этого, за 2022 год платёжная инфраструктура региона значительно расширилась за счёт установки электронных терминалов для безналичной оплаты, их число возросло на 62%, достигнув 900 единиц. В то же время наблюдается постепенное снижение количества банкоматов: на 1 января 2023 года их осталось 1455. Количество терминалов для безналичной оплаты в торговых и сервисных учреждениях возросло до 36,8 тысячи.

Редакция Бел.Ру решила выяснить у читателей, на чьей они стороне — наличных или карт. На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 2353 человека. Большинство из них, 54% (1278 человек) ответили, что оплату производят картой. Ещё почти 12% (276 респондентов) сообщили, что расплачиваются наличкой. А почт 34% (799 человек) пользуются и картой, и наличкой.

Тепло дали, но люди мёрзнут: не все белгородцы верят интерактивной карте отопления
Узнать подробнее
Читайте также:
Отопление в Белгороде: где узнать о запуске и куда жаловаться, если тепла нетКуда сходить в Белгороде, если не в укрытие: карта туалетов городаУченые создали самую детализированную карту мозга взрослого животного
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Опрос#Эксклюзив#Белгород#Банковские карты#Банкоматы#Безналичная оплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика