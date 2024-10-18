Карта или наличка: какой способ оплаты победил в голосовании?

Кроме этого, за 2022 год платёжная инфраструктура региона значительно расширилась за счёт установки электронных терминалов для безналичной оплаты, их число возросло на 62%, достигнув 900 единиц. В то же время наблюдается постепенное снижение количества банкоматов: на 1 января 2023 года их осталось 1455. Количество терминалов для безналичной оплаты в торговых и сервисных учреждениях возросло до 36,8 тысячи.