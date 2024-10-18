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Posted 18 октября, 07:27

Published 18 октября, 07:27

Modified 18 октября, 07:31

Updated 18 октября, 07:31

Как проводят пункцию костного мозга у детей: показания, подготовка и восстановление

Как проводят пункцию костного мозга у детей: показания, подготовка и восстановление

18 октября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Как проводят пункцию костного мозга у детей: показания, подготовка и восстановление
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Пункция костного мозга — обязательное исследование при диагностике лейкемии и других онкозаболеваний крови. Информативность анализа позволяет точно поставить диагноз и подобрать схему лечения.

Рассмотрим, когда назначают пункцию костного мозга у детей и что это такое, как проводится процедура, есть ли противопоказания и побочные эффекты.

Что такое пункция костного мозга

Пункция костного мозга — это исследование ликвора (жидкости) или твердой ткани костного мозга путем аспирации или биопсии. С помощью специальной иглы прокалывается кость для взятия биоматериала, который затем подвергается клеточному, молекулярному, биохимическому или генетическому анализу.

Костный мозг находится внутри костей скелета, представляя собой губчатую ткань, которая производит кровеносные тельца из клеток-предшественниц. Так как костный мозг выполняет функцию кроветворения, анализ его вещества позволяет выявить аномалии в случае подозрений на рак крови, лимфы и некоторые злокачественные новообразования.

Показания и противопоказания к пункции костного мозга

Многих интересует, для чего берут пункцию костного мозга, и всегда ли показанием является подозрение на лейкемию. Исследование может проводиться при первичной диагностике и во время терапии заболевания для контроля или уточнения схемы лечения.

В каких случаях делают костную пункцию:

  • Если есть отклонения в анализе крови: повышение уровня лейкоцитов, снижение или увеличение количества тромбоцитов, тяжелая анемия;
  • При диагностике онкопатологий системы кроветворения;
  • При нарушении выработки ферментов и болезнях накопления.

При диагностированной онкологии может понадобиться взятие биоматериала костного мозга для уточнения диагноза и в рамках протокола лечения. Чаще всего пункция назначается в случае:

  • Диагностики лейкоза и лимфомы, причинами которых является нарушение в системе кроветворения;
  • Подозрения на метастазы или опухоли в костной системе;
  • Подготовки к химиотерапии и контроля эффективности лечения;
  • Перед трансплантацией стволовых клеток, чтобы определить степень совместимости донора и реципиента, и после операции — для оценки результатов.

Биопсию не проводят при диагностированном геморрогическом васкулите, наличии воспаления или подозрения на резорбцию кости. Также проколы не делают в зонах, ранее подвергнутых облучению.

Классификация пункции костного мозга

Существует две основные методики, как берут костный мозг на анализ:

  • Биопсия (трепанобиопсия) — с помощью иглы-троакара забирают небольшое количество костной ткани;
  • Аспирация — пункцию осуществляют шприцем с тонкой иглой, забирая жидкость (ликвор), которая содержится внутри кости.

Аспирация позволяет исследовать отдельные клетки, а биопсия — внутреннее устройство костного мозга в целом.

Локализация пункции зависит от разных факторов, например, у маленьких детей выполняют прокол на пяточной или большеберцовой кости, у детей постарше — на подвздошной кости, у взрослых — в области грудины. Для забора спинномозговой жидкости выполняют пункцию спинного мозга, делая прокол в области поясницы, где позвоночник переходит в крестец.

Как проводится пункция костного мозга

Разобравшись, что показывает пункция костного мозга, а также откуда и зачем ее берут, узнаем подробнее, как проходит процедура взятия биоптата (аспирата).

Подготовка к процедуре

В рамках подготовки могут назначаться дополнительные исследования:

  • Общий анализ крови;
  • Коагулограмма для определения свертываемости крови;
  • Аллергический тест анестетика.

За несколько дней до процедуры врач может отменить некоторые лекарства, если они не совместимы с анестезией или разжижают кровь.

Аспирация

Рассмотрим поэтапно, как делают пункцию костного мозга на примере аспирации. Анализ берется в специально оборудованном кабинете, где пациенту вводят местный наркоз непосредственно перед процедурой. Затем врач придерживается поэтапной схемы:

  • Пациент ложится на бок.
  • Пальпаторно выбирается место воздействия и обрабатывается антисептиком.
  • Прокол осуществляется полой иглой со стержнем внутри, который извлекается после достижения ликвора.
  • Затем игла соединяется со шприцем, с помощью которого забирается жидкий субстрат из кости.
  • После извлечения иглы место воздействия снова обрабатывается антисептическим раствором.

По завершении процедуры накладывается стерильная повязка, которую нельзя снимать в течение суток.

Биопсия

Фото: childhood-cancer-support.com

Для забора биоптата пункция костного мозга делается аналогично аспирации, но с использованием других инструментов. Для биопсии применяют иглу-троакар, которую вводят круговыми движениями с легким усилием. При достижении центра кости врач отсекает часть костной ткани, совершая иглой колебательные движения с небольшой амплитудой. Затем игла извлекается такими же аккуратными круговыми движениями. Место прокола обеззараживается и накладывается повязка минимум на 6-12 часов.

Последствия и побочные эффекты

Пункция костного мозга — процедура, которая редко приводит к опасным последствиям для здоровья. В разовых случаях возможны осложнения:

  • Кровотечение, которое не прекращается;
  • Сильный воспалительный процесс;
  • Перелом иглы (очень редко);
  • Повреждение сердца, легких или аорты при проколе грудины (такой анализ выполняется только взрослым).

Нормальными реакциями после биопсии считаются боль в месте прокола, онемение конечностей, головокружение. При сильной боли врач назначает обезболивающий препарат, остальные побочные эффекты проходят сами собой в течении суток или нескольких дней.

Что делать после процедуры пункции костного мозга

После биопсии ребенку нужен отдых и покой, чтобы ускорить время заживления и общего восстановления организма. Существуют и дополнительные врачебные рекомендации:

  • Не следует давать ребенку никаких лекарств, кроме тех, которые прописал врач;
  • Нельзя снимать повязку в течение 24 часов;
  • Если кровотечение не прекращается, температура сильно повысилась, болевые ощущения усилились, следует обратиться к врачу, так как такие состояния говорят об осложнениях.

Перед пункцией важно объяснить ее значение и необходимость ребенку, а также рассказать, что неприятные ощущения — временны, что поможет перенести дискомфорт от процедуры без сильного стресса.

Часто задаваемые вопросы

Когда берут пункцию костного мозга больно или нет?

При пункции костного мозга может быть больно в момент забора биоматериала, но острая боль длится недолго. Дискомфортные ощущения при проколе и извлечении иглы купируются анестезией.

Сколько по времени берут пункцию?

Процедура аспирации (биопсии) занимает не более 10-20 минут.

Что нельзя делать после пункции костного мозга?

Запрещено принимать любые препараты, кроме назначенных врачом, нельзя самостоятельно снимать повязку, а также не рекомендуется нарушать постельный режим.

Как быстро восстанавливается костный мозг?

При аспирации или биопсии берут незначительное количество костного вещества, что не влияет на функции костного мозга.

 

 

Программа La Fondation La Roche-Posay (Ля Фондейшн Ля Рош Позэ) и CCI (Международная Ассоциация по борьбе с детским раком)

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