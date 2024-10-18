Как проводят пункцию костного мозга у детей: показания, подготовка и восстановление

Posted 18 октября, 07:27
Published 18 октября, 07:27
Modified 18 октября, 07:31
Updated 18 октября, 07:31
Рассмотрим, когда назначают пункцию костного мозга у детей и что это такое, как проводится процедура, есть ли противопоказания и побочные эффекты.
Пункция костного мозга — это исследование ликвора (жидкости) или твердой ткани костного мозга путем аспирации или биопсии. С помощью специальной иглы прокалывается кость для взятия биоматериала, который затем подвергается клеточному, молекулярному, биохимическому или генетическому анализу.
Костный мозг находится внутри костей скелета, представляя собой губчатую ткань, которая производит кровеносные тельца из клеток-предшественниц. Так как костный мозг выполняет функцию кроветворения, анализ его вещества позволяет выявить аномалии в случае подозрений на рак крови, лимфы и некоторые злокачественные новообразования.
Многих интересует, для чего берут пункцию костного мозга, и всегда ли показанием является подозрение на лейкемию. Исследование может проводиться при первичной диагностике и во время терапии заболевания для контроля или уточнения схемы лечения.
В каких случаях делают костную пункцию:
При диагностированной онкологии может понадобиться взятие биоматериала костного мозга для уточнения диагноза и в рамках протокола лечения. Чаще всего пункция назначается в случае:
Биопсию не проводят при диагностированном геморрогическом васкулите, наличии воспаления или подозрения на резорбцию кости. Также проколы не делают в зонах, ранее подвергнутых облучению.
Существует две основные методики, как берут костный мозг на анализ:
Аспирация позволяет исследовать отдельные клетки, а биопсия — внутреннее устройство костного мозга в целом.
Локализация пункции зависит от разных факторов, например, у маленьких детей выполняют прокол на пяточной или большеберцовой кости, у детей постарше — на подвздошной кости, у взрослых — в области грудины. Для забора спинномозговой жидкости выполняют пункцию спинного мозга, делая прокол в области поясницы, где позвоночник переходит в крестец.
Разобравшись, что показывает пункция костного мозга, а также откуда и зачем ее берут, узнаем подробнее, как проходит процедура взятия биоптата (аспирата).
В рамках подготовки могут назначаться дополнительные исследования:
За несколько дней до процедуры врач может отменить некоторые лекарства, если они не совместимы с анестезией или разжижают кровь.
Рассмотрим поэтапно, как делают пункцию костного мозга на примере аспирации. Анализ берется в специально оборудованном кабинете, где пациенту вводят местный наркоз непосредственно перед процедурой. Затем врач придерживается поэтапной схемы:
По завершении процедуры накладывается стерильная повязка, которую нельзя снимать в течение суток.
Для забора биоптата пункция костного мозга делается аналогично аспирации, но с использованием других инструментов. Для биопсии применяют иглу-троакар, которую вводят круговыми движениями с легким усилием. При достижении центра кости врач отсекает часть костной ткани, совершая иглой колебательные движения с небольшой амплитудой. Затем игла извлекается такими же аккуратными круговыми движениями. Место прокола обеззараживается и накладывается повязка минимум на 6-12 часов.
Пункция костного мозга — процедура, которая редко приводит к опасным последствиям для здоровья. В разовых случаях возможны осложнения:
Нормальными реакциями после биопсии считаются боль в месте прокола, онемение конечностей, головокружение. При сильной боли врач назначает обезболивающий препарат, остальные побочные эффекты проходят сами собой в течении суток или нескольких дней.
После биопсии ребенку нужен отдых и покой, чтобы ускорить время заживления и общего восстановления организма. Существуют и дополнительные врачебные рекомендации:
Перед пункцией важно объяснить ее значение и необходимость ребенку, а также рассказать, что неприятные ощущения — временны, что поможет перенести дискомфорт от процедуры без сильного стресса.
При пункции костного мозга может быть больно в момент забора биоматериала, но острая боль длится недолго. Дискомфортные ощущения при проколе и извлечении иглы купируются анестезией.
Процедура аспирации (биопсии) занимает не более 10-20 минут.
Запрещено принимать любые препараты, кроме назначенных врачом, нельзя самостоятельно снимать повязку, а также не рекомендуется нарушать постельный режим.
При аспирации или биопсии берут незначительное количество костного вещества, что не влияет на функции костного мозга.
Программа La Fondation La Roche-Posay (Ля Фондейшн Ля Рош Позэ) и CCI (Международная Ассоциация по борьбе с детским раком)
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