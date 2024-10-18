Эксперты: Человечество может столкнуться с эпидемией ожирения

В качестве положительного примера Аметов привёл разработки российской фармацевтической компании «Промомед», в том числе препарат «Велгия», который, по его словам, является доступным и современным средством для борьбы с ожирением. Кира Заславская, директор по новым продуктам компании «Промомед», подтвердила это, рассказав о выводе препарата на российский рынок.