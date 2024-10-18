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Posted 18 октября, 10:53

Published 18 октября, 10:53

Modified 18 октября, 10:53

Updated 18 октября, 10:53

Эксперты: Человечество может столкнуться с эпидемией ожирения

Эксперты: Человечество может столкнуться с эпидемией ожирения

18 октября 2024, 10:53
Фото: пресс-служба «Промомед»
На бизнес-завтраке в Москве, состоявшемся в середине октября в ресторане Butler, ожирение назвали пандемией XXI века, которая угрожает всему человечеству.

Ведущая телеканала «Доктор» Эвелина Закамская, модератор мероприятия, отметила, что, по официальным данным Минздрава России, около 2,5 млн человек имеют диагноз «ожирение». Однако эпидемиологические исследования показывают, что реальное число таких пациентов может достигать почти 45 млн, пишет newsnn.ru.

Ожирение признано одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний (инсультов, инфарктов) и диабета. Оно сокращает продолжительность жизни человека на 3–10 лет в зависимости от тяжести заболевания, представляя реальную угрозу здоровью нации.

На мероприятии присутствовали ведущие специалисты: член-корреспондент РАН Екатерина Трошина, завкафедрой эндокринологии Российской медакадемия непрерывного профобразования Минздрава РФ Александр Аметов, завотделением эндокринологии московской городской клинической больницы № 52 Татьяна Маркова. Эксперты обсудили мифы о похудении и эффективные методы борьбы с избыточным весом. Профессор Аметов отметил, что проблема ожирения распространяется стремительными темпами, а расходы системы здравоохранения на ее решение продолжают расти.

В качестве положительного примера Аметов привёл разработки российской фармацевтической компании «Промомед», в том числе препарат «Велгия», который, по его словам, является доступным и современным средством для борьбы с ожирением. Кира Заславская, директор по новым продуктам компании «Промомед», подтвердила это, рассказав о выводе препарата на российский рынок.

«Только в нашей стране ожирением страдает более 44 млн человек, которые нуждаются в доступной эффективной и безопасной терапии», — подчеркнул профессор Аметов, обращаясь к участникам мероприятия. Он призвал журналистов федеральных и профильных СМИ донести важность этой проблемы до широкой общественности.

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