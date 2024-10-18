Домклик: Рост ключевой ставки ЦБ не изменил спрос на ипотеку в сентябре

Posted 18 октября, 14:51
Published 18 октября, 14:51
Modified 18 октября, 14:55
Updated 18 октября, 14:55
Согласно информации аналитиков этого центра, на конец сентября доли ипотечных кредитов для первичного и вторичного жилья, а также индивидуального жилищного строительства остались практически на уровне предыдущего месяца.
Так, в течение сентября 2024 года Сбербанк оформил 49,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму, превышающую 225 миллиардов рублей (в июле было выдано 49,8 тыс. кредитов, а в августе — 52,6 тыс.), пишет properm.ru.
В рамках льготной программы «Семейная ипотека» было заключено около 14,5 тыс. сделок в последние месяцы, пока программа не приостановилась, что, по мнению аналитиков «Домклик», «привело к замедлению спроса». Тем не менее они считают, что «показатели будут частично восстановлены» после пересмотра лимитов и возобновления кредитования.
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что в сентябре рейтинг регионов по числу ипотечных кредитов на первичном рынке традиционно возглавили Москва и Санкт-Петербург.
В сегменте новостроек большинство сделок по-прежнему оформляется на льготных условиях. При этом, как отметил эксперт, «спрос на кредиты по базовым ставкам демонстрирует рост»: в Москве в сентябре количество таких кредитов увеличилось на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 84%.
В то же время в столичных регионах увеличилась доля рыночной ипотеки при покупке строящегося жилья. В Москве в течение месяца объем ипотечных кредитов на общих условиях возрос на 4,6%, составив 14,8% от общего числа выдач, а в Санкт-Петербурге — на 4,5%, достигнув 10%.
На рынке строящегося жилья в российских регионах в сентябре было выдано 17,3 тысячи ипотечных кредитов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. В то же время на рынке готового жилья по всей стране в сентябре объем ипотечного кредитования сократился на 8,4% по сравнению с августом и составил 29,1 тысячи кредитов.
Тем не менее в течение всего 2024 года, несмотря на продолжающееся увеличение ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов, объемы кредитования вторичного жилья остаются стабильными — на уровне около 30 тысяч в месяц, при этом доля сегмента вторичного жилья достигает 58,4% в общей структуре кредитования в России по сравнению с 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.