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Posted 18 октября, 14:51

Published 18 октября, 14:51

Modified 18 октября, 14:55

Updated 18 октября, 14:55

Домклик: Рост ключевой ставки ЦБ не изменил спрос на ипотеку в сентябре

Домклик: Рост ключевой ставки ЦБ не изменил спрос на ипотеку в сентябре

18 октября 2024, 14:51
Фото: Изображение Midjourney
Повышение ключевой ставки Центробанком России в середине сентября 2024 года не оказало заметного влияния на структуру выдачи ипотечных кредитов, об этом свидетельствуют данные исследования «Домклик».

Согласно информации аналитиков этого центра, на конец сентября доли ипотечных кредитов для первичного и вторичного жилья, а также индивидуального жилищного строительства остались практически на уровне предыдущего месяца.

Так, в течение сентября 2024 года Сбербанк оформил 49,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму, превышающую 225 миллиардов рублей (в июле было выдано 49,8 тыс. кредитов, а в августе — 52,6 тыс.), пишет properm.ru.

В рамках льготной программы «Семейная ипотека» было заключено около 14,5 тыс. сделок в последние месяцы, пока программа не приостановилась, что, по мнению аналитиков «Домклик», «привело к замедлению спроса». Тем не менее они считают, что «показатели будут частично восстановлены» после пересмотра лимитов и возобновления кредитования.

Фото: Домклик

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что в сентябре рейтинг регионов по числу ипотечных кредитов на первичном рынке традиционно возглавили Москва и Санкт-Петербург.

В сегменте новостроек большинство сделок по-прежнему оформляется на льготных условиях. При этом, как отметил эксперт, «спрос на кредиты по базовым ставкам демонстрирует рост»: в Москве в сентябре количество таких кредитов увеличилось на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 84%.

В то же время в столичных регионах увеличилась доля рыночной ипотеки при покупке строящегося жилья. В Москве в течение месяца объем ипотечных кредитов на общих условиях возрос на 4,6%, составив 14,8% от общего числа выдач, а в Санкт-Петербурге — на 4,5%, достигнув 10%.

На рынке строящегося жилья в российских регионах в сентябре было выдано 17,3 тысячи ипотечных кредитов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. В то же время на рынке готового жилья по всей стране в сентябре объем ипотечного кредитования сократился на 8,4% по сравнению с августом и составил 29,1 тысячи кредитов.

Тем не менее в течение всего 2024 года, несмотря на продолжающееся увеличение ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов, объемы кредитования вторичного жилья остаются стабильными — на уровне около 30 тысяч в месяц, при этом доля сегмента вторичного жилья достигает 58,4% в общей структуре кредитования в России по сравнению с 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.

#Общество
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