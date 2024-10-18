Домклик: Рост ключевой ставки ЦБ не изменил спрос на ипотеку в сентябре

Тем не менее в течение всего 2024 года, несмотря на продолжающееся увеличение ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов, объемы кредитования вторичного жилья остаются стабильными — на уровне около 30 тысяч в месяц, при этом доля сегмента вторичного жилья достигает 58,4% в общей структуре кредитования в России по сравнению с 35% на первичном рынке в сентябре 2024 года.