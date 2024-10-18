Белгородцы могут приобрести загородный участок в «Муромском лесу»

Posted 18 октября, 11:41
Published 18 октября, 11:41
Modified 18 октября, 11:43
Updated 18 октября, 11:43
В Белгородском районе в новом микрорайоне «Муромский лес» вблизи Таврово-10 и Таврово-4 белгородцы могут приобрести участок до 13 соток для жизни в частном доме без городского шума и суеты. Рядом — парк Муромский лес, Северский Донец, «Пикник Парк» и аквапарк «Лазурный». Возможно бронирование онлайн.
БИК предлагает клиентам, мечтающим о собственном доме, стать частью своего проекта и приобрести участок в новом микрорайоне «Муромский лес».
Согласно аналитике компании, сегодня всё больше покупателей рассматривают загородное жильё как альтернативу городской квартире. Это не только экономически выгодно, но и даёт несколько важных преимуществ:
Участки в микрорайоне «Муромский лес» открыты для предварительного бронирования. БИК предлагает следующие условия.
Дорога до центра Белгорода занимает 25 минут, если двигаться на автомобиле. Также рядом с «Муромским лесом» расположены Таврово-4 и Таврово-10 с развитой инфраструктурой: школы, детские сады, торговые центры, медицинский офис, кафе.
Земельные участки, заявляет компания, правильной формы и гармонично вписываются в окружающую природную среду. Рядом —природный парк Муромский лес, река Северский Донец, зона отдыха «Пикник Парк» и аквапарк «Лазурный».
Задать вопросы и получить основную консультацию можно по номеру: 8 800 301 29 31 (доб. 1). Также можно обратиться по адресу г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 28.
Предварительное бронирование доступно на портале БИК.
Реклама. АО БИК. Erid: LjN8K5hQy