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Posted 18 октября, 11:41

Published 18 октября, 11:41

Modified 18 октября, 11:43

Updated 18 октября, 11:43

Белгородцы могут приобрести загородный участок в «Муромском лесу»

Белгородцы могут приобрести загородный участок в «Муромском лесу»

18 октября 2024, 11:41
Фото: БИК
Сюжет
Недвижимость
Если вы давно мечтаете о собственном доме, но до сих пор не решались — самое время сделать первый шаг. Белгородская ипотечная корпорация поможет вам приобрести земельный участок по выгодным ценам и воплотить планы в жизнь.

В Белгородском районе в новом микрорайоне «Муромский лес» вблизи Таврово-10 и Таврово-4 белгородцы могут приобрести участок до 13 соток для жизни в частном доме без городского шума и суеты. Рядом — парк Муромский лес, Северский Донец, «Пикник Парк» и аквапарк «Лазурный». Возможно бронирование онлайн.

БИК предлагает клиентам, мечтающим о собственном доме, стать частью своего проекта и приобрести участок в новом микрорайоне «Муромский лес».

Согласно аналитике компании, сегодня всё больше покупателей рассматривают загородное жильё как альтернативу городской квартире. Это не только экономически выгодно, но и даёт несколько важных преимуществ:

  • личное пространство для каждого члена семьи;
  • свежий воздух;
  • тишина и спокойствие без городской суеты.

Участки в микрорайоне «Муромский лес» открыты для предварительного бронирования. БИК предлагает следующие условия.

  • Локация: Белгородский район, мкр. «Муромский лес».
  • Доступны к приобретению: 29 участков.
  • Площадь: до 13 соток.
  • Цена: 1 177 200 рублей.
  • Первоначальный взнос: 706 320 рублей.

Дорога до центра Белгорода занимает 25 минут, если двигаться на автомобиле. Также рядом с «Муромским лесом» расположены Таврово-4 и Таврово-10 с развитой инфраструктурой: школы, детские сады, торговые центры, медицинский офис, кафе.

Земельные участки, заявляет компания, правильной формы и гармонично вписываются в окружающую природную среду. Рядом —природный парк Муромский лес, река Северский Донец, зона отдыха «Пикник Парк» и аквапарк «Лазурный».

Задать вопросы и получить основную консультацию можно по номеру: 8 800 301 29 31 (доб. 1). Также можно обратиться по адресу г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 28.

Предварительное бронирование доступно на портале БИК.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Таврово#Недвижимость#Инфраструктура#Бик#Консультация#Белгород#Земельные участки
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