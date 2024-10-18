Белгородцы могут приобрести загородный участок в «Муромском лесу»

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Если вы давно мечтаете о собственном доме, но до сих пор не решались — самое время сделать первый шаг. Белгородская ипотечная корпорация поможет вам приобрести земельный участок по выгодным ценам и воплотить планы в жизнь.

В Белгородском районе в новом микрорайоне «Муромский лес» вблизи Таврово-10 и Таврово-4 белгородцы могут приобрести участок до 13 соток для жизни в частном доме без городского шума и суеты. Рядом — парк Муромский лес, Северский Донец, «Пикник Парк» и аквапарк «Лазурный». Возможно бронирование онлайн. БИК предлагает клиентам, мечтающим о собственном доме, стать частью своего проекта и приобрести участок в новом микрорайоне «Муромский лес». Согласно аналитике компании, сегодня всё больше покупателей рассматривают загородное жильё как альтернативу городской квартире. Это не только экономически выгодно, но и даёт несколько важных преимуществ: личное пространство для каждого члена семьи;

свежий воздух;

тишина и спокойствие без городской суеты. Участки в микрорайоне «Муромский лес» открыты для предварительного бронирования. БИК предлагает следующие условия. Локация: Белгородский район, мкр. «Муромский лес».

Доступны к приобретению: 29 участков.

участков. Площадь: до 13 соток.

соток. Цена: 1 177 200 рублей.

рублей. Первоначальный взнос: 706 320 рублей. Дорога до центра Белгорода занимает 25 минут, если двигаться на автомобиле. Также рядом с «Муромским лесом» расположены Таврово-4 и Таврово-10 с развитой инфраструктурой: школы, детские сады, торговые центры, медицинский офис, кафе. Земельные участки, заявляет компания, правильной формы и гармонично вписываются в окружающую природную среду. Рядом —природный парк Муромский лес, река Северский Донец, зона отдыха «Пикник Парк» и аквапарк «Лазурный». Задать вопросы и получить основную консультацию можно по номеру: 8 800 301 29 31 (доб. 1). Также можно обратиться по адресу г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 28. Предварительное бронирование доступно на портале БИК. Реклама. АО БИК. Erid: LjN8K5hQy БИК предоставляет покупку земли под ИЖС на спецусловиях для белгородских льготников Узнать подробнее Читайте также: От брони до подключения к сетям: как без труда построить дом в Белгородской области БИК Инвест — сотрудничество на выгодных условиях БИК напоминает белгородскому бизнесу о дополнительных возможностях при покупке земли