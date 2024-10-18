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Posted 18 октября, 12:10

Published 18 октября, 12:10

Modified 18 октября, 12:12

Updated 18 октября, 12:12

Дрон «Баба-Яга» уничтожили в белгородском приграничье

Белгородские «барсы» выследили в приграничье «Бабу-Ягу»

18 октября 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
Дрон «Баба-Яга» уничтожили в белгородском приграничье

Гладков: бойцы отряда «Барс-Белгород» уничтожили беспилотник «Баба-Яга»

Сюжет
Приграничье
Опасный дрон заметили в Шебекинском округе, заявил губернатор. Тем временем в Белгородском районе продолжают жаловаться на налёты этих беспилотников.

В белгородском приграничье выследили и уничтожили беспилотник «Баба-Яга». Произошло это в Шебекинском округе — между Архангельским и Муромом.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник выследили и уничтожили бойцы отряда «Барс-Белгород».

Глава региона признал, что «есть несколько направлений, по которым противник регулярно совершает террористические атаки». Речь идёт в том числе о Белгородском районе.

Местные жители продолжают жаловаться, что их кошмарит «Баба-Яга». По словам белгородцев, дрон летает едва ли не каждый день по одному и тому же маршруту. Взрывные устройства с него сбрасывают на дома, машины. Проблема наблюдается в нескольких населённых пунктах: жалобы поступали из Отрадного, Малиновки, Октябрьского и Красного Октября.

Пока же белгородцам отвечают, что делают всё возможное для борьбы с БПЛА. В случае обнаружения дрона просят звонить по номеру 112 и сообщить адрес, где был замечен аппарат, и направление его полёта. Важно также при этом оставаться в безопасном месте.

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