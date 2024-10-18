Белгородские «барсы» выследили в приграничье «Бабу-Ягу»

Posted 18 октября, 12:10
Published 18 октября, 12:10
Modified 18 октября, 12:12
Updated 18 октября, 12:12
В белгородском приграничье выследили и уничтожили беспилотник «Баба-Яга». Произошло это в Шебекинском округе — между Архангельским и Муромом.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник выследили и уничтожили бойцы отряда «Барс-Белгород».
Глава региона признал, что «есть несколько направлений, по которым противник регулярно совершает террористические атаки». Речь идёт в том числе о Белгородском районе.
Местные жители продолжают жаловаться, что их кошмарит «Баба-Яга». По словам белгородцев, дрон летает едва ли не каждый день по одному и тому же маршруту. Взрывные устройства с него сбрасывают на дома, машины. Проблема наблюдается в нескольких населённых пунктах: жалобы поступали из Отрадного, Малиновки, Октябрьского и Красного Октября.
Пока же белгородцам отвечают, что делают всё возможное для борьбы с БПЛА. В случае обнаружения дрона просят звонить по номеру 112 и сообщить адрес, где был замечен аппарат, и направление его полёта. Важно также при этом оставаться в безопасном месте.