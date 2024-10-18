Белгородские «барсы» выследили в приграничье «Бабу-Ягу»

Местные жители продолжают жаловаться, что их кошмарит «Баба-Яга». По словам белгородцев, дрон летает едва ли не каждый день по одному и тому же маршруту. Взрывные устройства с него сбрасывают на дома, машины. Проблема наблюдается в нескольких населённых пунктах: жалобы поступали из Отрадного, Малиновки, Октябрьского и Красного Октября.