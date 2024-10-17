Яйцо с неприятным сюрпризом: белгородские ветврачи нашли возбудителя опасной болезни

Posted 17 октября, 10:33
Published 17 октября, 10:33
Modified 17 октября, 10:33
Updated 17 октября, 10:33
В яйцах домашних кур старооскольские ветврачи обнаружили взрослых особей возбудителя аскаридоза кур — круглого червя Ascaridia galli.
И хоть они не способны развиться внутри человека, но могут циркулировать по кровеносной системе организма в стадии личинок, что тоже представляет опасность для здоровья.
Глистами, по словам специалистов, заражено большинство домашней птицы. Заболевание распространяется среди несушек, которые свободно гуляют во дворе. Реже его находят у птиц, содержащихся в чистых клетках.
Чтобы определить, заражено ли яйцо, нужно обратить внимание на несколько негативных признаков:
Есть такие яйца не стоит, лучше отдать их на анализ в лабораторию. Кроме того, рекомендуется проводить профилактическую обработку организма от паразитов.