Яйцо с неприятным сюрпризом: белгородские ветврачи нашли возбудителя опасной болезни

В Старом Осколе нашли паразитов в яйцах домашних кур

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Домашние куры — это не только источник свежих яиц, но и потенциальные переносчики опасных заболеваний. Возбудителя одной из таких обнаружили в яйце ветеринарные врачи из Старооскольского горокруга. Чем опасно заболевание и как себя защитить? Рассказали специалисты старооскольской ветстанции.