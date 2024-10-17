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Posted 17 октября, 10:33

Published 17 октября, 10:33

Modified 17 октября, 10:33

Updated 17 октября, 10:33

Пугающая находка в курином яйце

Яйцо с неприятным сюрпризом: белгородские ветврачи нашли возбудителя опасной болезни

17 октября 2024, 10:33
Фото: Старооскольская ветстанция
Пугающая находка в курином яйце

В Старом Осколе нашли паразитов в яйцах домашних кур

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Новости Старого Оскола
Домашние куры — это не только источник свежих яиц, но и потенциальные переносчики опасных заболеваний. Возбудителя одной из таких обнаружили в яйце ветеринарные врачи из Старооскольского горокруга. Чем опасно заболевание и как себя защитить? Рассказали специалисты старооскольской ветстанции.

В яйцах домашних кур старооскольские ветврачи обнаружили взрослых особей возбудителя аскаридоза кур — круглого червя Ascaridia galli.

И хоть они не способны развиться внутри человека, но могут циркулировать по кровеносной системе организма в стадии личинок, что тоже представляет опасность для здоровья.

Глистами, по словам специалистов, заражено большинство домашней птицы. Заболевание распространяется среди несушек, которые свободно гуляют во дворе. Реже его находят у птиц, содержащихся в чистых клетках.

Чтобы определить, заражено ли яйцо, нужно обратить внимание на несколько негативных признаков:

  • мягкая скорлупа;
  • наличие сгустков внутри яйца;
  • собственно сам паразит, его можно увидеть невооружённым глазом.

Есть такие яйца не стоит, лучше отдать их на анализ в лабораторию. Кроме того, рекомендуется проводить профилактическую обработку организма от паразитов.

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