Возможно, до Нового года: адвокат актёра Михаила Ефремова — о прошении об УДО

Posted 17 октября, 12:01
Published 17 октября, 12:01
Modified 17 октября, 12:01
Updated 17 октября, 12:01
Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП в белгородской колонии, рассказал, что сейчас они занимаются подготовкой прошения об УДО.
Точных сроков, когда его направят, нет, но «работа в этом направлении ведётся». Возможно, это сделают до Нового года. Защитник постоянно поддерживает связь с актёром.
Падалко также прокомментировал недавние слухи об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. Он заявил, что ухудшение действительно есть, но оно не такое критичное, как его осветили в СМИ.
Ранее белгородское УФСИН сообщило, что Ефремову оказывают всю необходимую медицинскую помощь, врачи за ним наблюдают.