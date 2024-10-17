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Posted 17 октября, 12:01

Published 17 октября, 12:01

Modified 17 октября, 12:01

Updated 17 октября, 12:01

Михаил Ефремов

Возможно, до Нового года: адвокат актёра Михаила Ефремова — о прошении об УДО

17 октября 2024, 12:01
Фото: Legion-Media
Михаил Ефремов

Адвокат сидящего в белгородской колонии Ефремова рассказал о здоровье актёра

Слухи об ухудшении состояния здоровья актёра прокомментировал его адвокат Юрий Падалко. Он также сообщил «Подъёму», что готовится прошение об условно-досрочном освобождении Ефремова.

Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП в белгородской колонии, рассказал, что сейчас они занимаются подготовкой прошения об УДО.

Точных сроков, когда его направят, нет, но «работа в этом направлении ведётся». Возможно, это сделают до Нового года. Защитник постоянно поддерживает связь с актёром.

Падалко также прокомментировал недавние слухи об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного. Он заявил, что ухудшение действительно есть, но оно не такое критичное, как его осветили в СМИ.

Ранее белгородское УФСИН сообщило, что Ефремову оказывают всю необходимую медицинскую помощь, врачи за ним наблюдают.

Состояние здоровья актёра Михаила Ефремова прокомментировали в белгородском УФСИН
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Здоровье#Белгород#Адвокат#УДО#Михаил Ефремов#Состояние актёра
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