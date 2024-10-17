Владельцы бизнеса в белгородском приграничье недовольны сокращением времени торговли

Posted 17 октября, 09:01
Published 17 октября, 09:01
Modified 17 октября, 09:01
Updated 17 октября, 09:01
Валуйские предприниматели обратились к главе администрации округа Алексею Дыбову с жалобой на ограничение времени торговли. С 21 сентября в Валуйках режим работы магазинов и точек общепита сократили до 21:00 и 23:00 соответственно.
Изменить ситуацию нельзя, ответил Дыбов. Меру приняли согласно решению регионального оперативного штаба исходя из оперативной обстановки.
Ранее в приграничье Белгородской области сделали фиксированной по времени продажу алкогольной продукции. В частности, в Шебекино алкоголь продают теперь с 11:00 до 16:00. Ограничения распространились на ещё четыре посёлка в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах и Яковлевском округе.