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Posted 17 октября, 09:01

Published 17 октября, 09:01

Modified 17 октября, 09:01

Updated 17 октября, 09:01

Некоторым магазинам и точкам общепита в Белгородской области приходится закрываться раньше

Владельцы бизнеса в белгородском приграничье недовольны сокращением времени торговли

17 октября 2024, 09:01
Фото: 1MI
Некоторым магазинам и точкам общепита в Белгородской области приходится закрываться раньше

Белгородские предприниматели жалуются на ограничения работы в приграничье

Сюжет
Приграничье
Предприниматели в приграничье Белгородской области терпят убытки не только из-за обстрелов. На их заработке сказываются и ограничения в графике работы. На них главе администрации Валуйского округа пожаловались местные жители. Что ответил Алексей Дыбов?

Валуйские предприниматели обратились к главе администрации округа Алексею Дыбову с жалобой на ограничение времени торговли. С 21 сентября в Валуйках режим работы магазинов и точек общепита сократили до 21:00 и 23:00 соответственно.

Изменить ситуацию нельзя, ответил Дыбов. Меру приняли согласно решению регионального оперативного штаба исходя из оперативной обстановки.

Ранее в приграничье Белгородской области сделали фиксированной по времени продажу алкогольной продукции. В частности, в Шебекино алкоголь продают теперь с 11:00 до 16:00. Ограничения распространились на ещё четыре посёлка в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах и Яковлевском округе.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Торговля#Продажа#Алексей дыбов#Белгород#Валуйский горокруг#Приграничье#Ограничение времени
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