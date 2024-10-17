Владельцы бизнеса в белгородском приграничье недовольны сокращением времени торговли

Ранее в приграничье Белгородской области сделали фиксированной по времени продажу алкогольной продукции. В частности, в Шебекино алкоголь продают теперь с 11:00 до 16:00. Ограничения распространились на ещё четыре посёлка в Белгородском, Борисовском, Краснояружском районах и Яковлевском округе.