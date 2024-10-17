В Белгороде задержали двух закладчиков из Свердловской области: одному из них 17 лет

Posted 17 октября, 10:04
Published 17 октября, 10:04
Modified 17 октября, 10:04
Updated 17 октября, 10:04
Завершилось расследование уголовного дела против двоих жителей Свердловской области. Их обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков в Белгороде.
Следствием установлено, что 17-летний парень со своим 37-летним знакомым связались с мессенджере с пока ещё неустановленными лицами и договорились за деньги разложить наркотики в «тайниках-закладках», сфотографировать и зафиксировать их координаты.
В июне сообщники из тайника на улице Шишкина забрали партию массой не менее 700 грамм. Уже 1 июля их задержали полицейские в момент закладки очередного тайника. Всего обвиняемые сделали 66 таких «закладок».
Им вменяют покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г», ч.4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас обвиняемые заключены под стражу и ждут суда.