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Posted 17 октября, 10:04

Published 17 октября, 10:04

Modified 17 октября, 10:04

Updated 17 октября, 10:04

Одним из осужденных оказался несовршеннолетний парень

В Белгороде задержали двух закладчиков из Свердловской области: одному из них 17 лет

17 октября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
Одним из осужденных оказался несовршеннолетний парень

Двое свердловчан ответят в суде за покушение на сбыт наркотиков в Белгороде

Сюжет
Уголовное дело
Подошло к концу расследование уголовного дела против двоих жителей Свердловской области, обвинённых в попытке распространения наркотиков через тайники в Белгороде. Их задержали прямо на месте преступления, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Завершилось расследование уголовного дела против двоих жителей Свердловской области. Их обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков в Белгороде.

Следствием установлено, что 17-летний парень со своим 37-летним знакомым связались с мессенджере с пока ещё неустановленными лицами и договорились за деньги разложить наркотики в «тайниках-закладках», сфотографировать и зафиксировать их координаты.

В июне сообщники из тайника на улице Шишкина забрали партию массой не менее 700 грамм. Уже 1 июля их задержали полицейские в момент закладки очередного тайника. Всего обвиняемые сделали 66 таких «закладок».

Им вменяют покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г», ч.4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас обвиняемые заключены под стражу и ждут суда.

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