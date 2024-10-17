bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 16:33

Published 17 октября, 16:33

Modified 17 октября, 16:35

Updated 17 октября, 16:35

Происшествия

В Белгороде на Сумской загорелся автомобиль

17 октября 2024, 16:33
Фото: bel.ru
Происшествия
Сюжет
Новости Белгорода
Читатели Бел.Ру сообщают, что на сумской в Белгороде загорелся автомобиль. Причины возгорания неизвестны на данный момент.

Как сообщают белгородцы с места происшествия, на улице Сумская в Белгороде напротив дома правосудия загорелось авто. Подробности на данный момент неизвестны, как и причины возгорания транспортного средства.

Горевшее на Сумской автоГоревшее на Сумской авто
Горевшее на Сумской автоГоревшее на Сумской авто
Горевшее на Сумской авто. Фото: bel.ru

Ещё одно происшествие с участием легкового автомобиля произошло 12 октября. В Красногвардейском районе в ДТП погибла 46-летняя белгородка. Женщина не справилась с управлением на высокой скорости, машина вылетела с дороги и улетела в кювет.

В Белгородской области в аварии погибла женщина
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстрелы или случайность? С начала года в Белгородской области сгорел 71 автомобильГрузовой поезд сбил авто с людьми. Один белгородец погибНа Крейде в Белгороде ночью загорелся автомобиль во время движения
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика