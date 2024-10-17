В Белгороде на Сумской загорелся автомобиль

Posted 17 октября, 16:33
Published 17 октября, 16:33
Modified 17 октября, 16:35
Updated 17 октября, 16:35
Как сообщают белгородцы с места происшествия, на улице Сумская в Белгороде напротив дома правосудия загорелось авто. Подробности на данный момент неизвестны, как и причины возгорания транспортного средства.
Ещё одно происшествие с участием легкового автомобиля произошло 12 октября. В Красногвардейском районе в ДТП погибла 46-летняя белгородка. Женщина не справилась с управлением на высокой скорости, машина вылетела с дороги и улетела в кювет.