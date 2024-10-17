Тепло дали, но люди мёрзнут: не все белгородцы верят интерактивной карте отопления

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что теплоснабжающая организация обеспечила подачу теплоносителя именно до многоквартирных домов. А вот само тепло в зависимости от особенностей внутридомовых сетей может прийти в течение двух недель. Если за это время оно не появится — нужно обращаться в УК или ТСЖ.