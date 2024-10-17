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Posted 17 октября, 08:06

Published 17 октября, 08:06

Modified 17 октября, 08:22

Updated 17 октября, 08:22

Когда белгородцам можно будет ходить без куртки в квартире?

Тепло дали, но люди мёрзнут: не все белгородцы верят интерактивной карте отопления

17 октября 2024, 08:06
Фото: Изображение Midjourney
Когда белгородцам можно будет ходить без куртки в квартире?

Белгородцы жалуются на отсутствие отопления в квартирах

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Новости Белгорода
В Белгороде мэрия накануне отчиталась о завершении запуска теплоносителя в МКД, но жители города жалуются, что интерактивная карта не всегда отображает реальную ситуацию с подачей тепла. Что отвечают власти и когда всё-таки в квартире можно будет ходить без куртки?

В Белгороде в среду, 16 октября, завершился запуск теплоносителя в 1,4 тыс. домов, подключённых к централизованной системе отопления. Чтобы горожане могли быстро узнать, подали ли в их дом тепло, создали специальную интерактивную карту. Но к её точности у горожан возникли вопросы.

На карте адреса загораются жёлтым, если тепло пустили, а красным — если отопление уже есть. Но подсвечиваются адреса, даже если батареи там до сих пор холодные, утверждают жители.

«УК „Салют“ 16 [октября] указывает на интерактивной карте запуска тепла 100% по улице Железнодорожная, 121. По факту батареи холодные. По телефону в резкой форме сообщили, что срок наладки 14 дней», — пишут пользователи в соцсетях.

В других случаях указано, что ведутся пусконаладочные работы — например, как на Есенина, 20. Но на деле, говорят белгородцы, «постучали, пошумели несколько минут, и всё на этом».

А на проспекте Богдана Хмельницкого, 108а батареи нагрелись, но не в квартирах, а в подъезде, пишут горожане.

«Челюскинцев, 55а — холодные батареи, мёрзнем, на карте дом отмечен жёлтым, всё прекрасно!» — сообщают местные жители.

Об аналогичной проблеме рассказали жители некоторых домов на улицах 60 лет Октября, 5 Августа, бульваре Юности, Преображенской и не только.

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что теплоснабжающая организация обеспечила подачу теплоносителя именно до многоквартирных домов. А вот само тепло в зависимости от особенностей внутридомовых сетей может прийти в течение двух недель. Если за это время оно не появится — нужно обращаться в УК или ТСЖ.

Проблемные обращения по поводу несоответствия интерактивной карты фактическому состоянию подаче тепла глава администрации пообещал направить в работу специалистам департамента городского хозяйства.

Отопление в Белгороде: где узнать о запуске и куда жаловаться, если тепла нет
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