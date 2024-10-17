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Posted 17 октября, 07:34

Published 17 октября, 07:34

Modified 17 октября, 07:37

Updated 17 октября, 07:37

История с увольнением директоров школ в Белгороде не закончилась

Суд принял неожиданное решение по истории с уволенными директорами школ Белгорода

17 октября 2024, 07:34
Фото: 1MI
История с увольнением директоров школ в Белгороде не закончилась

В Белгороде не смогли добиться восстановления в должности директоров школ

Сюжет
Прокуратура
Летом в Белгороде прогремела история с увольнением нескольких директоров школ. Они вместе с прокуратурой пытались восстановиться в должности через суд, но требования не поддержали, сообщает «Открытый Белгород».

Прокуратура не смогла помочь вернуть на работу уволенных директоров школ в Белгороде. Суд не удовлетворил иски с ходатайством признать приказы об увольнении незаконными и выплатить сотрудникам компенсацию за вынужденный прогул.

По информации издания, речь шла об уволенных директорах школ № 37, № 39, гимназии № 12 и центра образования № 15.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Массовое увольнение директоров в конце лета — была информация о десяти работниках образования — городские власти называли «плановой кадровой работой». Позже прокуратура выявила нарушения в увольнении директоров, опротестовала решение и внесла представление мэру.

В середине сентября на фоне этой истории свой пост покинул глава управления образования в Белгороде Михаил Шейченко. Он проработал чуть больше трёх месяцев и ушёл по собственному желанию.

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