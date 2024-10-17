Суд принял неожиданное решение по истории с уволенными директорами школ Белгорода

Posted 17 октября, 07:34
Published 17 октября, 07:34
Modified 17 октября, 07:37
Updated 17 октября, 07:37
Прокуратура не смогла помочь вернуть на работу уволенных директоров школ в Белгороде. Суд не удовлетворил иски с ходатайством признать приказы об увольнении незаконными и выплатить сотрудникам компенсацию за вынужденный прогул.
По информации издания, речь шла об уволенных директорах школ № 37, № 39, гимназии № 12 и центра образования № 15.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Массовое увольнение директоров в конце лета — была информация о десяти работниках образования — городские власти называли «плановой кадровой работой». Позже прокуратура выявила нарушения в увольнении директоров, опротестовала решение и внесла представление мэру.
В середине сентября на фоне этой истории свой пост покинул глава управления образования в Белгороде Михаил Шейченко. Он проработал чуть больше трёх месяцев и ушёл по собственному желанию.