С марта из-за обстрелов ВСУ погибли почти 150 белгородцев, 15 из них — в сентябре

Кроме того, массированные обстрелы хоть и стали происходить в данный момент реже, но последствия обстрелов каждый раз пугают белгородцев. За прошедшие полгода, начиная с марта, ВСУ убиты 134 белгородца. В марте число погибших составило 28 человек. В апреле количество жертв составило 4 человека. В мае — 47 человек, в июне — 15, в июле и августе — по 20. В сентябре же при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ погибли 15 мирных жителей. Так, жертвами обстрелов за семь месяцев стали 149 человек.