С марта из-за обстрелов ВСУ погибли почти 150 белгородцев, 15 из них — в сентябре

Posted 17 октября, 14:43
Published 17 октября, 14:43
Modified 17 октября, 14:45
Updated 17 октября, 14:45
С 30 декабря 2023 года всё больше территорий Белгородской области оказываются целями для атак ВСУ. Некоторые из населённых пунктов по соображениям безопасности и сохранения жизней мирного населения пришлось закрыть.
Кроме того, массированные обстрелы хоть и стали происходить в данный момент реже, но последствия обстрелов каждый раз пугают белгородцев. За прошедшие полгода, начиная с марта, ВСУ убиты 134 белгородца. В марте число погибших составило 28 человек. В апреле количество жертв составило 4 человека. В мае — 47 человек, в июне — 15, в июле и августе — по 20. В сентябре же при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ погибли 15 мирных жителей. Так, жертвами обстрелов за семь месяцев стали 149 человек.
День знаний, 1 сентября, начался с очередного обстрела. При атаке ВСУ в Белгородском районе погиб местный житель в селе Шагаровка.
4 сентября ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского округа. От полученных ранений на месте скончались трое белгородцев. Это была уже не первая атака на населённый пункт за день.
5 сентября снова под огнём оказалось Шебекино. При атаке повредило частные дома, хозпостройки. Погиб мужчина. В тот момент он находился в складском помещении одного из предприятий, на которое пришёлся прямой прилёт. Он также скончался из-за полученных ранений ещё до приезда медиков.
7 сентября в больнице скончался пострадавший при обстреле Белгорода 30 августа мужчина. В тяжёлом состоянии пострадавшую пару белгородцев транспортировали в Москву для срочной операции. Девушка смогла выжить и проходит реабилитацию, а также заново учится ходить. Её супруга спасти не удалось. Как пишет «Фонарь», женщину зовут Валерия Цонева, а погибшего мужа белгородки — Максим Цонев. Ему было 36 лет.
9 сентября стало известно, что женщина, пострадавшая ещё 1 сентября, скончалась спустя семь дней после получения ранения. Обстрел произошёл в Шебекино. Утром 9 сентября губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что 8 сентября скончалась жительница города Шебекино, которая была ранена 1 сентября 2024 года.
Днём 14 сентября ВСУ атаковали село в Шебекинском округе, Безлюдовку. Прямой прилёт пришёлся на частный дом, во дворе которого, как утверждают очевидцы, находилась пожилая женщина. Местные медиа сообщали, что в тот момент она работала в палисаднике. Сирену жительница белгородской области не услышала из-за проблем со слухом. Она умерла на месте.
18 сентября целью ВСУ снова стал Шебекинский горокруг. На этот раз под обстрел снова попало село Безлюдовка. При атаке пострадал 21 частный дом. В одном из них при взрыве серьёзные ранения получила местная жительница. Из-за её тяжёлого состояния приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи даже не смогла оказать ей первую помощь.
23 сентября погибли трое белгородцев. Обстрел произошёл в селе Архангельское, Шебекинский горокруг. Одним из погибших оказался 15-летний подросток. Кроме того, ещё четверо мирных жителей получили ранения — двое взрослых и два ребёнка.
25 сентября скончались две жертвы произошедших ранее обстрелов. Первая — женщина, получившая ранения 16 сентября. Она находилась в тяжёлом состоянии. Вечером в медучреждении скончался мужчина, попавший под обстрел 22 сентября. Дрон атаковал его автомобиль на участке дороги Чайки — Красный октябрь.
28 сентября ВСУ обстреляли Шебекино. Погиб пожилой мужчина, двое мирных жителей получили ранения. Шебекина погиб мужчина. «Фонарь» сообщает, что умершего звали Владимир Хлебников, ему было 73 года. Медиа данную информацию сообщил его сын.
30 сентября погиб боец белгородского отряда самообороны. Это произошло при атаке беспилотника «Кузнечик», как сообщили Бел.Ру. Мужчина умер, получив серьёзное ранение головы. Это произошло в ночное время в посёлке Октябрьский. Белгородца звали Иван Жилин, ему было 34 года. Также известно, что незадолго до трагических событий у него появился ребёнок.