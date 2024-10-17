ПЦБК выделяет ресурсы на заботу об окружающей среде

ПЦБК в долгосрочной перспективе арендует более 400 тысяч гектаров лесных угодий, где осуществляет заготовку берёзы для производства бумаги, взамен чего высаживает ель, сообщает properm.ru. Основной принцип работы компании заключается в том, что количество посаженных деревьев должно соответствовать вырубленному. В 2024 году на почти 2000 гектаров были проведены работы по естественному, искусственному и комбинированному лесовосстановлению, высажено свыше 700 гектаров молодой древесины. За последние пять лет ПЦБК посадила более 12 миллионов саженцев на площади 3686 гектаров, а общая площадь лесовосстановления составила свыше 13 тысяч гектаров. С 2022 года используются саженцы с закрытой корневой системой.