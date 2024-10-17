ПЦБК выделяет ресурсы на заботу об окружающей среде

Posted 17 октября, 09:35
Published 17 октября, 09:35
Modified 17 октября, 09:35
Updated 17 октября, 09:35
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) — одна из самых крупных компаний по производству упаковочного картона и гофроупаковки в стране — активно участвует в различных экологических программах. Забота об окружающей среде для компании имеет большое значение, и она регулярно организует мероприятия, направленные на восстановление лесов и увеличение биоразнообразия водоемов.
ПЦБК в долгосрочной перспективе арендует более 400 тысяч гектаров лесных угодий, где осуществляет заготовку берёзы для производства бумаги, взамен чего высаживает ель, сообщает properm.ru. Основной принцип работы компании заключается в том, что количество посаженных деревьев должно соответствовать вырубленному. В 2024 году на почти 2000 гектаров были проведены работы по естественному, искусственному и комбинированному лесовосстановлению, высажено свыше 700 гектаров молодой древесины. За последние пять лет ПЦБК посадила более 12 миллионов саженцев на площади 3686 гектаров, а общая площадь лесовосстановления составила свыше 13 тысяч гектаров. С 2022 года используются саженцы с закрытой корневой системой.
Кроме того, Пермская ЦБК каждый год выпускает рыбу в водоемы Пермского края и соседних областей. Например, 7 октября 2024 года было выпущено 2200 особей молоди белого амура в Нытвенский пруд, крупнейший искусственный водоём в европейской части Российской Федерации.
За последние пять лет ПЦБК выпустила почти 20 тысяч экземпляров разных видов рыб в водоемы. Более 9 тысяч особей белого амура были выпущены в Суксунский пруд Пермского края, а свыше 2 тысяч — в Заинское водохранилище Республики Татарстан. В 2022 году организация также выпустила 6,5 тысячи мальков краснокнижной стерляди в Камское водохранилище.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков отметил, что восстановление природных ресурсов является лишь одной из составляющих множества мероприятий, которые проводит компания для защиты окружающей среды. ПЦБК активно работает над оптимизацией функционирования очистных сооружений и снижением водопотребления. Чтобы защитить молодые деревья от вырубки, компания использует вторичное сырье, такое как макулатура, для производства картона, что способствует развитию экономики замкнутого цикла.