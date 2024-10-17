Первый снег? Погода подготовит сюрприз для белгородцев на этой неделе

Posted 17 октября, 12:50
Published 17 октября, 12:50
Modified 17 октября, 12:50
Updated 17 октября, 12:50
В пятницу, 18 октября, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Ночью столбик термометра остановится на отметке от 0 °С до +5 °С. В отдельных районах возможны небольшие дожди.
Днём температура поднимется до +4…+9 °С. Повсеместно ожидаются дожди.
В Белгороде завтра тоже будет пасмурно. В ночь на пятницу похолодает до +2 °С. Днём потеплеет только до +7 °С, пройдёт небольшой дождь.
Уже в ночь на субботу погода может преподнести белгородцам небольшой сюрприз. Гидрометцентр в актуальном прогнозе сообщает, что в ночь на 19 октября возможен дождь со снегом.
Однако минусовой температуры в городе пока ожидать не стоит. Как минимум до среды, 23 октября, она будет колебаться ночью от +1 °С до +5 °С, а днём — от +7 °С до +13 °С.