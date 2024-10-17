Первый снег? Погода подготовит сюрприз для белгородцев на этой неделе

В Белгородскую область вернутся дожди

Сюжет МЧС

В пятницу в регионе вновь будет пасмурно. Осадки возможны и ночью, и днём, сообщает областное МЧС. Однако если в прогнозе на завтра речь идёт только о дожде, то на неделе обещают и снег с дождём, предупреждает Гидрометцентр.