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Posted 17 октября, 12:50

Published 17 октября, 12:50

Modified 17 октября, 12:50

Updated 17 октября, 12:50

В прогнозе погоды для Белгорода вновь упомянули о снеге

Первый снег? Погода подготовит сюрприз для белгородцев на этой неделе

17 октября 2024, 12:50
Фото: 1MI
В прогнозе погоды для Белгорода вновь упомянули о снеге

В Белгородскую область вернутся дожди

Сюжет
МЧС
В пятницу в регионе вновь будет пасмурно. Осадки возможны и ночью, и днём, сообщает областное МЧС. Однако если в прогнозе на завтра речь идёт только о дожде, то на неделе обещают и снег с дождём, предупреждает Гидрометцентр.

В пятницу, 18 октября, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Ночью столбик термометра остановится на отметке от 0 °С до +5 °С. В отдельных районах возможны небольшие дожди.

Днём температура поднимется до +4…+9 °С. Повсеместно ожидаются дожди.

В Белгороде завтра тоже будет пасмурно. В ночь на пятницу похолодает до +2 °С. Днём потеплеет только до +7 °С, пройдёт небольшой дождь.

Уже в ночь на субботу погода может преподнести белгородцам небольшой сюрприз. Гидрометцентр в актуальном прогнозе сообщает, что в ночь на 19 октября возможен дождь со снегом.

Однако минусовой температуры в городе пока ожидать не стоит. Как минимум до среды, 23 октября, она будет колебаться ночью от +1 °С до +5 °С, а днём — от +7 °С до +13 °С.

А вы и не заметили: погода в Белгородской области побила исторические рекорды
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