ОМК присвоен высокий антикоррупционный рейтинг

В этом году экспертами в рамках составления рейтинга была проанализирована работа 71 крупнейшей отечественной компании. Для более глубокой оценки методика анализа в этом году была обновлена. Теперь специалисты обращают внимание в первую очередь на реальные кейсы: личный пример руководителей, прозрачность закупок и работы с контрагентами и другие элементы.