ОМК присвоен высокий антикоррупционный рейтинг

Posted 17 октября, 06:23
Published 17 октября, 06:23
Modified 17 октября, 06:24
Updated 17 октября, 06:24
В этом году экспертами в рамках составления рейтинга была проанализирована работа 71 крупнейшей отечественной компании. Для более глубокой оценки методика анализа в этом году была обновлена. Теперь специалисты обращают внимание в первую очередь на реальные кейсы: личный пример руководителей, прозрачность закупок и работы с контрагентами и другие элементы.
Составители рейтинга пришли к выводам, что деятельность ОМК соответствует положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международным стандартам. Получить столь высокий рейтинг компании помог системный подход. ОМК регулярно информирует сотрудников, проводит прямые линии с руководством и выстраивает отношения с контрагентами.
Президент ОМК Наталья Еремина выразила благодарность Российскому союзу промышленников и предпринимателей за высокую оценку антикоррупционной программы компании и советы по её усовершенствованию.
«ОМК категорически не приемлет коррупцию и продолжает внедрение практик, обеспечивающих соответствующее поведение сотрудников и контрагентов на всех предприятиях компании», — подчеркнула Наталья Еремина.