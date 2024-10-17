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Posted 17 октября, 06:23

Published 17 октября, 06:23

Modified 17 октября, 06:24

Updated 17 октября, 06:24

ОМК присвоен высокий антикоррупционный рейтинг

ОМК присвоен высокий антикоррупционный рейтинг

17 октября 2024, 06:23
Фото: ОМК
В рамках форума, проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей, были объявлены итоги очного Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса. ОМК, впервые участвовавшая в данном рейтинге, получила класс А+, означающий хороший уровень противодействие коррупции.

В этом году экспертами в рамках составления рейтинга была проанализирована работа 71 крупнейшей отечественной компании. Для более глубокой оценки методика анализа в этом году была обновлена. Теперь специалисты обращают внимание в первую очередь на реальные кейсы: личный пример руководителей, прозрачность закупок и работы с контрагентами и другие элементы.

Составители рейтинга пришли к выводам, что деятельность ОМК соответствует положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международным стандартам. Получить столь высокий рейтинг компании помог системный подход. ОМК регулярно информирует сотрудников, проводит прямые линии с руководством и выстраивает отношения с контрагентами.

Президент ОМК Наталья Еремина выразила благодарность Российскому союзу промышленников и предпринимателей за высокую оценку антикоррупционной программы компании и советы по её усовершенствованию.

«ОМК категорически не приемлет коррупцию и продолжает внедрение практик, обеспечивающих соответствующее поведение сотрудников и контрагентов на всех предприятиях компании», — подчеркнула Наталья Еремина.

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