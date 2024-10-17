Нарушают ли муляжи камер в туалетах техникума Старого Оскола права учащихся?

Posted 17 октября, 12:31
Published 17 октября, 12:31
Modified 17 октября, 12:33
Updated 17 октября, 12:33
Интересная ситуация возникла в Старооскольском геологоразведочном институте, где появились муляжи камер видеонаблюдения в туалетах. Как объяснили представители колледжа, установка таких «камер» была вызвана необходимостью поддержания дисциплины и предотвращения нежелательных действий студентов, таких как курение и неуважение к труду уборщиц. Несмотря на то, что это решение вызвало реакцию в обществе, руководство института считает, что профилактический эффект достигнут.
Журналисты Бел.Ру обратились к юристу и управляющему партнёру компании «Юристы К2» Ксении Климовой, которая рассказала, законно ли устанавливать муляжи камер в образовательных учреждениях.
По словам эксперта, законодательство Российской Федерации строго запрещает установку работающих камер в туалетах, поскольку это нарушает право на частную жизнь, закреплённое в статье 23 Конституции РФ. Однако, установка муляжей камер не подпадает под это ограничение.
Судебная практика подтверждает, что установка муляжей не нарушает прав третьих лиц. Тем не менее, важно учитывать этическую сторону вопроса и возможные негативные реакции со стороны учащихся и их родителей.
Ксения Климова
Что касается установки работающих камер в образовательных учреждениях, юрист отметила, что закон не даёт четких указаний относительно того, в каких помещениях допустима установка камер, оставляя это на усмотрение руководителя учреждения.
Руководитель вправе принимать локальные акты, регулирующие использование систем видеонаблюдения, с учётом требований законодательства. Судебная практика поддерживает принципиальную допустимость установки видеокамер для фиксации рабочих процессов и предотвращения конфликтных ситуаций. Однако важно помнить, что установка камер должна быть обоснованной и соответствовать целям обеспечения безопасности.
Ксения Климова
По поводу помещений, в которых установка работающих камер запрещена, эксперт добавила, что судебная практика чётко определяет, что установка камер в туалетах, душевых, раздевалках и комнатах отдыха недопустима. Это связано с необходимостью соблюдения неприкосновенности частной жизни.
Эти помещения считаются местами, где человек имеет право на уединение и защиту своей частной жизни, и установка камер в таких местах является недопустимой. Таким образом, при установке камер в образовательных учреждениях необходимо тщательно взвешивать все аспекты, учитывая как законодательные нормы, так и этические соображения.
Ксения Климова