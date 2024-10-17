Нарушают ли муляжи камер в туалетах техникума Старого Оскола права учащихся?

Интересная ситуация возникла в Старооскольском геологоразведочном институте, где появились муляжи камер видеонаблюдения в туалетах. Как объяснили представители колледжа, установка таких «камер» была вызвана необходимостью поддержания дисциплины и предотвращения нежелательных действий студентов, таких как курение и неуважение к труду уборщиц. Несмотря на то, что это решение вызвало реакцию в обществе, руководство института считает, что профилактический эффект достигнут.