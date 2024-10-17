Мэрия Белгорода закупит кондитерские изделия на сумму более четырёх миллионов рублей

Posted 17 октября, 07:32
Published 17 октября, 07:32
Modified 17 октября, 07:34
Updated 17 октября, 07:34
Администрация Белгорода опубликовала «сладкую» закупку для образовательных учреждений областного центра. Начальная стоимость заказа составила 4 миллиона 152 тысячи 820 рублей.
В перечень необходимых сладостей входят вафли, заварные пряники и сахарное печенье. Для каждого учреждения требуется разное количество кондитерских изделий, а где-то определённая продукция, например, вафли, отсутствует полностью. Так, сладости отправятся в 64 образовательные организации: детсады, школы, гимназии, образовательные центры.
«В связи с тем, что закупка проводится для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, качество продукции должно соответствовать нормативному документу, содержащему обязательные и рекомендуемые требования к качеству продукции, а именно соответствовать ГОСТам», — указано в документах закупки.
В контракте прописано, что оплату принятого товара производить будут в течение семи рабочих дней. А саму поставку необходимо организовать в течение трёх рабочих дней со дня отправки заявки заказчиком. Окончание подачи заявок — 22 октября.
Также мэрия ранее разместила многомиллионный заказ. Задача — закупка луковиц тюльпанов. На это мэрия готова потратить более 19 млн рублей. Ещё 3,9 млн, согласно документам другой закупки, составила начальная цена контракта на высадку цветов.