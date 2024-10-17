Мэрия Белгорода закупит кондитерские изделия на сумму более четырёх миллионов рублей

Сюжет Новости Белгорода

В администрации Белгорода разместила заказ на покупку сладостей на сумму более 4 млн рублей. Кондитерские изделия направят в 64 образовательных учреждения. Основное требование — соответствие ГОСТам, т. к. это закупка «для воспитанников дошкольных образовательных учреждений».