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Posted 17 октября, 07:32

Published 17 октября, 07:32

Modified 17 октября, 07:34

Updated 17 октября, 07:34

Сладости

Мэрия Белгорода закупит кондитерские изделия на сумму более четырёх миллионов рублей

17 октября 2024, 07:32
Фото: 1MI
Сладости
Сюжет
Новости Белгорода
В администрации Белгорода разместила заказ на покупку сладостей на сумму более 4 млн рублей. Кондитерские изделия направят в 64 образовательных учреждения. Основное требование — соответствие ГОСТам, т. к. это закупка «для воспитанников дошкольных образовательных учреждений».

Администрация Белгорода опубликовала «сладкую» закупку для образовательных учреждений областного центра. Начальная стоимость заказа составила 4 миллиона 152 тысячи 820 рублей.

В перечень необходимых сладостей входят вафли, заварные пряники и сахарное печенье. Для каждого учреждения требуется разное количество кондитерских изделий, а где-то определённая продукция, например, вафли, отсутствует полностью. Так, сладости отправятся в 64 образовательные организации: детсады, школы, гимназии, образовательные центры.

«В связи с тем, что закупка проводится для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, качество продукции должно соответствовать нормативному документу, содержащему обязательные и рекомендуемые требования к качеству продукции, а именно соответствовать ГОСТам», — указано в документах закупки.

В контракте прописано, что оплату принятого товара производить будут в течение семи рабочих дней. А саму поставку необходимо организовать в течение трёх рабочих дней со дня отправки заявки заказчиком. Окончание подачи заявок — 22 октября.

Также мэрия ранее разместила многомиллионный заказ. Задача — закупка луковиц тюльпанов. На это мэрия готова потратить более 19 млн рублей. Ещё 3,9 млн, согласно документам другой закупки, составила начальная цена контракта на высадку цветов.

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