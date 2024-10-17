Медведев обозначил задачи ЕР перед выборами в Госдуму

На встрече также взял слово врио секретаря генсовета Владимир Якушев, который предположил, что для победы на выборах потребуется задействование всех доступных партийных инструментов и ресурсов, а также координация деятельности с федеральным центром на региональных уровнях, сообщается на сайте ER.RU