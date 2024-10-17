Медведев обозначил задачи ЕР перед выборами в Госдуму

Posted 17 октября, 09:57
Published 17 октября, 09:57
Modified 17 октября, 09:57
Updated 17 октября, 09:57
Медведев отметил, что партия уверенно укрепила свои позиции по результатам прошлой избирательной кампании, однако не время останавливаться на достигнутом. Он напомнил о необходимости вести активную работу с избирателями и решать задачи, обозначенные президентом России, пишет mkset.ru.
Важнейшей задачей партии можно считать осуществление контроля над формированием бюджетов на всех уровнях с целью выполнения социальных обязательств, а также гарантии защиты национальных интересов страны. Медведев призвал к укреплению позиций партии на региональном и муниципальном уровнях, особо обозначив актуальность цифровизации и электоральных технологий.
По словам председателя партии, сегодня партийцы особенно нуждаются в том, чтобы сосредоточиться на выполнении задач, заявленных главой государства, и на реализации народной программы. Также внимания требует защита национальных интересов России на всех фронтах, добавил Медведев.
Председатель «Единой России» отдельно высказался о необходимости активного участия молодежи и гражданских активистов в партийной жизни, а также об актуальности контакта с первичными отделениями, где, с его точки зрения, ведется основная партийная работа.
На встрече также взял слово врио секретаря генсовета Владимир Якушев, который предположил, что для победы на выборах потребуется задействование всех доступных партийных инструментов и ресурсов, а также координация деятельности с федеральным центром на региональных уровнях, сообщается на сайте ER.RU
Якушев также подчеркнул, что гарантией результативной работы является постоянное исследование общественно-политической ситуации, социологии, трендов. Секретарь генсовета уверен, что региональным отделениям следует действовать с опорой на глубокое знание ситуации на местах и на понимание актуальных установок партии.