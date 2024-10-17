bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 13:43

Published 17 октября, 13:43

Modified 17 октября, 13:43

Updated 17 октября, 13:43

Репчатый лук сильнее всего подорожал за неделю в Белгородской области

Лук обогнал сливочное масло по подорожанию: что с ценами в Белгородской области

17 октября 2024, 13:43
Фото: 1MI
Репчатый лук сильнее всего подорожал за неделю в Белгородской области

Не все овощи из борщевого набора в Белгородской области дешевеют

Сюжет
Новости Белгорода
В Белгородской области за неделю заметнее всего подорожали лук, картофель, бананы и сливочное масло. Вместе с тем подешевели некоторые овощи из борщевого набора. Что происходит с ценами, рассказали в Белгородстате.

В Белгородской области за неделю — с 7 по 14 октября — подорожали некоторые продукты. Заметнее всего рост отразился на репчатом луке (+4,62%), картофеле (+2,45%), бананах (+1,19%).

Подорожало и сливочное масло — за неделю на 1,31%. Журналисты Бел.Ру ранее сравнили цены на продукт в магазинах и пришли к выводу, что в среднем пачка масла сейчас стоит около 200 рублей. На федеральном уровне подорожание тоже заметили. В Руспродсоюзе заявили о наценке на сливочное масло в более чем 70%, однако Минсельхоз пока не планирует применять меры госрегулирования в отношении цен на продукт.

Однако некоторые продукты в Белгородской области всё же подешевели. Прежде всего речь идёт о свёкле (-3,48%) и моркови (-2,9%). Также снизилась стоимость овощных консервов для детского питания (-1,14%).

Остальные продукты из более чем 40 позиций подорожали или подешевели менее чем на один процент. Исключение — баранина и сосиски, цены за неделю на них не изменились.

Сливочного масла «Томмолоко» не будет на прилавках до следующего года
Узнать подробнее
Читайте также:
Цены на сливочное масло бьют рекорды: почему дорожает молочка?Ещё и помидоры: дорожать в Белгородской области стали не только огурцыСвинина, пряники с печеньем и отдых на море дорожали в июле в Белгородской области
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Продукты#Белгородстат#Сливочное масло#Новости Белгорода#Подорожание#Лук#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика