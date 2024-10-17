Лук обогнал сливочное масло по подорожанию: что с ценами в Белгородской области

Posted 17 октября, 13:43
Published 17 октября, 13:43
Modified 17 октября, 13:43
Updated 17 октября, 13:43
В Белгородской области за неделю — с 7 по 14 октября — подорожали некоторые продукты. Заметнее всего рост отразился на репчатом луке (+4,62%), картофеле (+2,45%), бананах (+1,19%).
Подорожало и сливочное масло — за неделю на 1,31%. Журналисты Бел.Ру ранее сравнили цены на продукт в магазинах и пришли к выводу, что в среднем пачка масла сейчас стоит около 200 рублей. На федеральном уровне подорожание тоже заметили. В Руспродсоюзе заявили о наценке на сливочное масло в более чем 70%, однако Минсельхоз пока не планирует применять меры госрегулирования в отношении цен на продукт.
Однако некоторые продукты в Белгородской области всё же подешевели. Прежде всего речь идёт о свёкле (-3,48%) и моркови (-2,9%). Также снизилась стоимость овощных консервов для детского питания (-1,14%).
Остальные продукты из более чем 40 позиций подорожали или подешевели менее чем на один процент. Исключение — баранина и сосиски, цены за неделю на них не изменились.