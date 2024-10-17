Лук обогнал сливочное масло по подорожанию: что с ценами в Белгородской области

Подорожало и сливочное масло — за неделю на 1,31%. Журналисты Бел.Ру ранее сравнили цены на продукт в магазинах и пришли к выводу, что в среднем пачка масла сейчас стоит около 200 рублей. На федеральном уровне подорожание тоже заметили. В Руспродсоюзе заявили о наценке на сливочное масло в более чем 70%, однако Минсельхоз пока не планирует применять меры госрегулирования в отношении цен на продукт.