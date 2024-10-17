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Posted 17 октября, 13:51

Published 17 октября, 13:51

Modified 17 октября, 13:53

Updated 17 октября, 13:53

Энергетики обеспечили электроэнергией новостройки

Энергетики обеспечили электроэнергией новостройки

17 октября 2024, 13:51
Специалисты «Белгородэнерго», «Нижновэнерго» и «Удмуртэнерго» обеспечили подачу электроэнергии в новые жилые объекты.

Белгородские энергетики подключили новый жилой квартал расположен в микрорайоне Центральный поселка Северный. Для выдачи 300 кВт мощности энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную новейшими каналами связи и передачи данных, проложили порядка километра кабельных линий электропередачи. Энергообъекты построены с использованием современной российской электротехники и материалов, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Состоять квартал будет из восьми домов переменной этажности, оборудованных лифтами. Во дворе — детский сад, в ста метрах от жилого квартала строится современная школа на 1500 мест. Электроснабжение квартала осуществляется по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервным.

Нижегородские специалисты обеспечили электроэнергией «Первую ткацкую деревню» — уникальный проект, созданный для комфортного проживания сотрудников «Первой ткацкой фабрики». Специалисты проложили две линии электропередачи общей протяженностью 0,5 км. Присоединенная мощность составляет 120 кВт.

Удмуртские энергетики завершили работы по технологическому присоединению строящегося комплекса «Финский квартал» в Ижевске. Для подключения ЖК специалисты спроектировали и построили бетонную подстанцию, оснащенную двумя силовыми трансформаторами. Общая установленная мощность объекта составляет 2 МВА.

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#Алёна Мальцева#Энергия
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