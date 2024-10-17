Энергетики обеспечили электроэнергией новостройки

Состоять квартал будет из восьми домов переменной этажности, оборудованных лифтами. Во дворе — детский сад, в ста метрах от жилого квартала строится современная школа на 1500 мест. Электроснабжение квартала осуществляется по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервным.