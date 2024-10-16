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Posted 16 октября, 08:12

Published 16 октября, 08:12

Modified 16 октября, 08:14

Updated 16 октября, 08:14

Белгородские власти утвердили субсидии для участвующих в охране порядка юрлиц

«В период мобилизации, военного положения»: за охрану порядка юрлица получат субсидии

16 октября 2024, 08:12
Фото: 1MI

Белгородские власти утвердили субсидии для участвующих в охране порядка юрлиц

Сюжет
Новости Белгорода
Правительство Белгородской области утвердило порядок предоставления субсидий юридическим лицам, участвующим в охране общественного порядка.

Региональное правительство утвердило порядок предоставления новых субсидий. Соответствующее постановление опубликовали 14 октября.

Как указано в документе, цель — поддержать «юридических лиц, созданных по поручению президента РФ, участвующих на территории Белгородской области в охране общественного порядка и обеспечивающих общественную безопасность в период мобилизации, военного положения, в военное время».

Среди их задач также указаны оказание содействия правоохранителям в защите госграницы, борьбе с ДРГ и незаконными вооружёнными формированиями «с использованием боевого ручного стрелкового оружия».

Субсидии будут предоставляться из областного бюджета, главным распорядителем станет управление региональной безопасности Белгородской области. Субсидии должны покрывать финансовые затраты на:

  • расходы, связанные с реализацией мероприятий по охране общественного порядка;

  • транспортные расходы;

  • расходы на оплату труда сотрудников, включая налоги и страховые взносы;

  • расходы на оплату прочих работ и услуг.

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