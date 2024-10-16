«В период мобилизации, военного положения»: за охрану порядка юрлица получат субсидии

Posted 16 октября, 08:12
Published 16 октября, 08:12
Modified 16 октября, 08:14
Updated 16 октября, 08:14
Региональное правительство утвердило порядок предоставления новых субсидий. Соответствующее постановление опубликовали 14 октября.
Как указано в документе, цель — поддержать «юридических лиц, созданных по поручению президента РФ, участвующих на территории Белгородской области в охране общественного порядка и обеспечивающих общественную безопасность в период мобилизации, военного положения, в военное время».
Среди их задач также указаны оказание содействия правоохранителям в защите госграницы, борьбе с ДРГ и незаконными вооружёнными формированиями «с использованием боевого ручного стрелкового оружия».
Субсидии будут предоставляться из областного бюджета, главным распорядителем станет управление региональной безопасности Белгородской области. Субсидии должны покрывать финансовые затраты на:
расходы, связанные с реализацией мероприятий по охране общественного порядка;
транспортные расходы;
расходы на оплату труда сотрудников, включая налоги и страховые взносы;
расходы на оплату прочих работ и услуг.