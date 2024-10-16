В Белгородской области ввели карантин из-за бешеной коровы

Posted 16 октября, 10:02
Published 16 октября, 10:02
Modified 16 октября, 10:02
Updated 16 октября, 10:02
В Белгородской области в личном подсобном хозяйстве нашли животное, заражённое бешенством. Произошло это в начале октября в селе Соловка в Вейделевском районе — заболевшей оказалась корова.
Специалисты отправили запросы в региональное управление ветеринарии и владельцу личного подсобного хозяйства о необходимости ввести там карантин из-за обнаружения особо опасного заболевания.
Карантин по бешенству в населённом пункте в итоге установили 7 октября. Сейчас там проводится комплекс необходимых мероприятий для устранения очага заболевания.