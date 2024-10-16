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Posted 16 октября, 10:02

Published 16 октября, 10:02

Modified 16 октября, 10:02

Updated 16 октября, 10:02

Корова заразилась бешенством в Белгородской области

В Белгородской области ввели карантин из-за бешеной коровы

16 октября 2024, 10:02
Фото: 1MI
Корова заразилась бешенством в Белгородской области
Сюжет
Карантин
Специалисты управления Россельхознадзора по Белгородской области выявили случай заражения бешенством в личном подсобном хозяйстве. В селе Вейделевского района обнаружили больную корову. Из-за этого ввели карантин.

В Белгородской области в личном подсобном хозяйстве нашли животное, заражённое бешенством. Произошло это в начале октября в селе Соловка в Вейделевском районе — заболевшей оказалась корова.

Специалисты отправили запросы в региональное управление ветеринарии и владельцу личного подсобного хозяйства о необходимости ввести там карантин из-за обнаружения особо опасного заболевания.

Карантин по бешенству в населённом пункте в итоге установили 7 октября. Сейчас там проводится комплекс необходимых мероприятий для устранения очага заболевания.

Какие животные в Белгородской области чаще заражаются бешенством?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Вейделевский район#Карантин#Бешенство#Корова#Белгород
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