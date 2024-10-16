bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 17:48

Published 16 октября, 17:48

Modified 16 октября, 17:50

Updated 16 октября, 17:50

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность

16 октября 2024, 17:48
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Новости Белгорода
Вечером 16 октября по всему региону прозвучал сигнал ракетной опасности. О последствиях на данный момент неизвестно.

Примерно в 20:32 в среду во всей Белгородской области объявили ракетную опасность. Жители региона получили РСЧС-сообщения с требованием спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. В областном центре и во всех остальных муниципалитетах зазвучали сирены.

Сообщений о работе ПВО где-либо в регионе на момент публикации не поступало. О каких-то последствиях на земле также не сообщалось.

Отметим, что последние дни в Белгородской области в плане объявления ракетной опасности проходят относительно спокойно. ВСУ атакуют приграничье беспилотниками, каждый день жители региона получают ранения, часто гибнут. Однако обстрелы из РСЗО или с применением ракет большей дальности в последние дни в регионе редки.

Пять человек ранены в результате новых обстрелов Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в Белгородской области ранен при взрыве мины «колокольчик»В Белгородском районе после атаки дрона пострадали 8 пассажиров автобуса, ранены детиВСУ сбросили взрывное устройство на дом под Белгородом — тяжело ранен мужчина
#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Приграничье#СВО#Ракетная опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика