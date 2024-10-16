В Белгородской области объявили ракетную опасность

Posted 16 октября, 17:48
Published 16 октября, 17:48
Modified 16 октября, 17:50
Updated 16 октября, 17:50
Примерно в 20:32 в среду во всей Белгородской области объявили ракетную опасность. Жители региона получили РСЧС-сообщения с требованием спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. В областном центре и во всех остальных муниципалитетах зазвучали сирены.
Сообщений о работе ПВО где-либо в регионе на момент публикации не поступало. О каких-то последствиях на земле также не сообщалось.
Отметим, что последние дни в Белгородской области в плане объявления ракетной опасности проходят относительно спокойно. ВСУ атакуют приграничье беспилотниками, каждый день жители региона получают ранения, часто гибнут. Однако обстрелы из РСЗО или с применением ракет большей дальности в последние дни в регионе редки.