В Белгородской области объявили ракетную опасность

Отметим, что последние дни в Белгородской области в плане объявления ракетной опасности проходят относительно спокойно. ВСУ атакуют приграничье беспилотниками, каждый день жители региона получают ранения, часто гибнут. Однако обстрелы из РСЗО или с применением ракет большей дальности в последние дни в регионе редки.