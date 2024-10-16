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Posted 16 октября, 10:53

Published 16 октября, 10:53

Modified 16 октября, 10:53

Updated 16 октября, 10:53

Ранняя диагностика рака молочной железы — ключ к успешному лечению

Современные бюстгальтеры стали профилактической мерой против рака? Что говорят врачи

16 октября 2024, 10:53
Фото: Изображение Midjourney
Ранняя диагностика рака молочной железы — ключ к успешному лечению

Белгородский врач рассказала, что влияет на развитие рака молочной железы

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Медицина
Рак молочной железы можно вылечить, если обнаружить его на ранней стадии. Врач-онколог Белгородского областного онкологического диспансера рассказала, из-за каких факторов повышается риск развития заболевания и кому стоит насторожиться.

«Некачественное нижнее бельё может привести к раку», — говорили нам взрослые в детстве. Оказалось, что это миф. Как рассказала врач-онколог дневного стационара хирургических методов диагностики и лечения Белгородского областного онкологического диспансера Ольга Парфёнова, современные бюстгальтеры, наоборот, стали профилактической мерой.

Действительно повышается риск развития онкологии после 40 лет и при наличии лишнего веса. Не последняя роль отдаётся генетике, вредным привычкам, экологическим факторам и выбору не кормить ребёнка грудью. Правда, все эти факторы должны совпасть, чтобы дать старт развитию заболевания.

Медицина сегодня научилась излечивать рак молочной железы, если его удалось выявить на ранней стадии. При раннем выявлении рак молочной железы излечивается практически в 100 случаях.

Чтобы не упустить момент, необходимо каждый месяц самостоятельно обследовать грудные железы и обращаться к врачу, если обнаружились какие-либо необычные симптомы. К ним относятся:

  • различные утолщения, припухлости, образования;
  • жидкость из соска;
  • сморщенная кожа;
  • увеличении лимфатических узлов в подмышечных впадинах.

Отследить появление новообразования можно благодаря прохождению бесплатного скрининга и маммографии или УЗИ. Тем женщинам, у которых в семье уже были случаи онкологии, нужно относиться к этой теме особенно внимательно.

Стоит внимательно следить за своим весом, много двигаться, наладить питание, а также отказаться от употребления вредных веществ. Это поможет снизить риски.

Мужчины тоже в зоне риска: признаки рака молочной железы
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Профилактика#Россия#Онкология#Рак#Маммология#Грудь
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