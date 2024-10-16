Современные бюстгальтеры стали профилактической мерой против рака? Что говорят врачи

Posted 16 октября, 10:53
Published 16 октября, 10:53
Modified 16 октября, 10:53
Updated 16 октября, 10:53
«Некачественное нижнее бельё может привести к раку», — говорили нам взрослые в детстве. Оказалось, что это миф. Как рассказала врач-онколог дневного стационара хирургических методов диагностики и лечения Белгородского областного онкологического диспансера Ольга Парфёнова, современные бюстгальтеры, наоборот, стали профилактической мерой.
Действительно повышается риск развития онкологии после 40 лет и при наличии лишнего веса. Не последняя роль отдаётся генетике, вредным привычкам, экологическим факторам и выбору не кормить ребёнка грудью. Правда, все эти факторы должны совпасть, чтобы дать старт развитию заболевания.
Медицина сегодня научилась излечивать рак молочной железы, если его удалось выявить на ранней стадии. При раннем выявлении рак молочной железы излечивается практически в 100 случаях.
Чтобы не упустить момент, необходимо каждый месяц самостоятельно обследовать грудные железы и обращаться к врачу, если обнаружились какие-либо необычные симптомы. К ним относятся:
Отследить появление новообразования можно благодаря прохождению бесплатного скрининга и маммографии или УЗИ. Тем женщинам, у которых в семье уже были случаи онкологии, нужно относиться к этой теме особенно внимательно.
Стоит внимательно следить за своим весом, много двигаться, наладить питание, а также отказаться от употребления вредных веществ. Это поможет снизить риски.