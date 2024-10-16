РЭО и «Чистые промышленные технологии» запустят в работу объект переработки текстиля

Posted 16 октября, 15:52
Published 16 октября, 15:52
Modified 16 октября, 15:52
Updated 16 октября, 15:52
Согласно комментарию главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, текстильные отходы входят в группу тех видов отходов, которые сложнее всего поддаются утилизации. Так, в России перерабатывают только 3% подобных отходов. И на данный момент требуется создать полноценную инфраструктуру по сбору и переработке б/у текстиля. Как сообщает 56orb.ru, соглашение, которое на РЭФ-2024 заключили две стороны, подразумевает строительство нового предприятия для утилизации текстильных отходов.
Гендиректор ООО «Чистые промышленные технологии» Андрей Тузинович, в свою очередь, обратил внимание на то, что технология «Рекуперация текстильных волокон с применением в нетканых материалах для различных отраслей», планируемая к внедрению в рамках соглашения, считается инновационной для сферы обращения с отходами в нашей стране.
По его словам, такие инициативы ранее не воплощались в России, так как никто из производителей не смог грамотно объединить знания и опыт от сбора текстиля, сортировки, переработки и изготовления конечного изделия. Первые итоги реализации проекта покажут, стоит ли тиражировать его по всей стране, обучая кадры, внедряя новые технологии и компетенции.
Российский экологический оператор планирует поддержать данную инициативу.