РЭО и «Чистые промышленные технологии» запустят в работу объект переработки текстиля

По его словам, такие инициативы ранее не воплощались в России, так как никто из производителей не смог грамотно объединить знания и опыт от сбора текстиля, сортировки, переработки и изготовления конечного изделия. Первые итоги реализации проекта покажут, стоит ли тиражировать его по всей стране, обучая кадры, внедряя новые технологии и компетенции.