Придётся раскошелиться: насколько изменилась стоимость туров на новогодние праздники

Posted 16 октября, 12:17
Published 16 октября, 12:17
Modified 16 октября, 12:19
Updated 16 октября, 12:19
Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертом и выяснили, охотно ли белгородцы бронируют новогодние туры и насколько изменилась их стоимость.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Россияне в следующем году получат 11 дней новогодних выходных, начиная с воскресенья, 29 декабря 2024 года, и до среды, 8 января 2025 года. Это на один день больше, чем в прошлом году.
В январе 2025 года из-за большого количества праздников число рабочих смен будет минимальным. Из 31 дня в этот месяц 14 будут приходиться на выходные и праздники. Первая рабочая неделя января станет самой короткой за год, работать придётся только в четверг, 9 января, и пятницу, 10 января, всего в месяце будет 17 рабочих дней. Поэтому январь не считается выгодным месяцем для отпуска.
Чтобы максимизировать доход (работа + отпускные), отдыхать лучше в месяцы с большим числом рабочих дней, такие как март, август, сентябрь или декабрь.
Как рассказал журналистам Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, любые праздничные даты вызывают повышенный спрос у белгородцев на отдых. Не становятся исключением и новогодние праздники.
Запрос у жителей области на даты с 26 декабря по 10 января высок. Пользуются популярностью российские курорты и зарубежные. Интерес есть к самым разным направлениям: это и горнолыжные курорты, и пляжный отдых. Стоит отметить, что белгородцы интересуются и автобусными турами, и железнодорожными поездками, и турами с авиаперелётами.
Вадим Коломытченко
Эксперт добавил, что востребованы и короткие туры на 3-5 дней, прежде всего внутри страны, и более длительные, на 8-12 дней, в большей степени по зарубежным направлениям.
Из российских курортов самыми популярными являются Карелия, Домбай, Архыз, Санкт-Петербург, Сочи, Великий Устюг. Среди зарубежных курортов чаще всего интересуются отдыхом в Египте, Таиланде, ОАЭ, Кубе, Шри-Ланке. Но встречаются и запросы по более необычным направлениям, таким как Китай, Сингапур, Маврикий.
Как рассказал Вадим Коломытченко, приоритет в выборе направлений по внутреннему туризму практически не изменился.
Белгородцы с большой любовью, как и в прошлые годы, выбирают популярные горнолыжные курорты: Домбай, Архыз, Шерегеш, а также инфраструктурно развитые города: Сочи, Санкт-Петербург. Также города, где можно попасть на новогодние ярмарки и мероприятия. Поступают и запросы на отдых в Велий Устюг к Деду Морозу, а ещё в Карелию, чтобы прочувствовать красоту северной зимы, покататься на оленях и замки в зимнем лесу. Не так много, но есть желающие увидеть Северное Сияние в Мурманской области, на Кольском полуострове.
Вадим Коломытченко
По отдыху за рубежом, как и в прошлом году, популярны относительно недорогие курорты Египта, ОАЭ и давно полюбившиеся курорты Таиланда и Шри-Ланки.
Из изменений в потребительском спросе белгородцев на зарубежные курорты можно выделить увеличившийся интерес к отдыху в Китае, Катаре, Вьетнаме.
Вадим Коломытченко
По словам специалиста, стоимость на туры по России и за рубежом в этом году заметно возросла по сравнению с прошлым годом.
Такая динамика в целом наблюдалась в течении всего года, не стали исключением и новогодние праздники. Цены выросли, некоторые эксперты говорят о росте до 50% по некоторым направлениям.
Вадим Коломытченко
Рост цен связан со многими факторами: рост стоимости авиаперелётов, повышенный спрос на отдых именно в праздничные дни, включение в стоимость туров со стороны отелей обязательных доплат, как, например, новогодний или рождественский ужин, и в целом динамика на рост цен на путёвки.
Как рассказал Вадим Коломытченко, по сравнению с прошлым годами бронирование туров на новогодние праздники изменилось.
Раньше белгородцы более активно бронировали новогодние туры заранее, но из-за постоянно меняющейся ситуации в приграничье в этом году большинство туристов ориентируется на бронирование путёвок ближе к датам вылета. Поэтому в 2024 году есть те, кто, как и в прошлом, забронировали свои туры заранее, но есть и большой процент тех, кто будет бронировать их ближе к праздничным датам.
Вадим Коломытченко