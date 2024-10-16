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Posted 16 октября, 12:17

Published 16 октября, 12:17

Modified 16 октября, 12:19

Updated 16 октября, 12:19

Белгородцы не спешат бронировать туры на новогодние праздники

Придётся раскошелиться: насколько изменилась стоимость туров на новогодние праздники

16 октября 2024, 12:17
Фото: 1MI

Белгородцы не спешат бронировать туры на новогодние праздники

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Эксклюзив
На фоне надвигающейся морозной зимней погоды белгородцы начинают задумываться о путешествии. Провести долгожданные выходные можно не только на ближайших курортах, но и на популярных пляжах дальнего зарубежья.

Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертом и выяснили, охотно ли белгородцы бронируют новогодние туры и насколько изменилась их стоимость.

Как будут отдыхать белгородцы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Россияне в следующем году получат 11 дней новогодних выходных, начиная с воскресенья, 29 декабря 2024 года, и до среды, 8 января 2025 года. Это на один день больше, чем в прошлом году.

Выгодно ли брать отпуск в январе

В январе 2025 года из-за большого количества праздников число рабочих смен будет минимальным. Из 31 дня в этот месяц 14 будут приходиться на выходные и праздники. Первая рабочая неделя января станет самой короткой за год, работать придётся только в четверг, 9 января, и пятницу, 10 января, всего в месяце будет 17 рабочих дней. Поэтому январь не считается выгодным месяцем для отпуска.

Чтобы максимизировать доход (работа + отпускные), отдыхать лучше в месяцы с большим числом рабочих дней, такие как март, август, сентябрь или декабрь.

Где можно отдохнуть на новогодние праздники

Как рассказал журналистам Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, любые праздничные даты вызывают повышенный спрос у белгородцев на отдых. Не становятся исключением и новогодние праздники.

Запрос у жителей области на даты с 26 декабря по 10 января высок. Пользуются популярностью российские курорты и зарубежные. Интерес есть к самым разным направлениям: это и горнолыжные курорты, и пляжный отдых. Стоит отметить, что белгородцы интересуются и автобусными турами, и железнодорожными поездками, и турами с авиаперелётами.
Вадим Коломытченко

Эксперт добавил, что востребованы и короткие туры на 3-5 дней, прежде всего внутри страны, и более длительные, на 8-12 дней, в большей степени по зарубежным направлениям.

Какие направления популярны среди белгородцев

Из российских курортов самыми популярными являются Карелия, Домбай, Архыз, Санкт-Петербург, Сочи, Великий Устюг. Среди зарубежных курортов чаще всего интересуются отдыхом в Египте, Таиланде, ОАЭ, Кубе, Шри-Ланке. Но встречаются и запросы по более необычным направлениям, таким как Китай, Сингапур, Маврикий.

Как изменились приоритеты в выборе

Как рассказал Вадим Коломытченко, приоритет в выборе направлений по внутреннему туризму практически не изменился.

Белгородцы с большой любовью, как и в прошлые годы, выбирают популярные горнолыжные курорты: Домбай, Архыз, Шерегеш, а также инфраструктурно развитые города: Сочи, Санкт-Петербург. Также города, где можно попасть на новогодние ярмарки и мероприятия. Поступают и запросы на отдых в Велий Устюг к Деду Морозу, а ещё в Карелию, чтобы прочувствовать красоту северной зимы, покататься на оленях и замки в зимнем лесу. Не так много, но есть желающие увидеть Северное Сияние в Мурманской области, на Кольском полуострове.
Вадим Коломытченко

По отдыху за рубежом, как и в прошлом году, популярны относительно недорогие курорты Египта, ОАЭ и давно полюбившиеся курорты Таиланда и Шри-Ланки.

Из изменений в потребительском спросе белгородцев на зарубежные курорты можно выделить увеличившийся интерес к отдыху в Китае, Катаре, Вьетнаме.
Вадим Коломытченко

Насколько изменится стоимость туров

По словам специалиста, стоимость на туры по России и за рубежом в этом году заметно возросла по сравнению с прошлым годом.

Такая динамика в целом наблюдалась в течении всего года, не стали исключением и новогодние праздники. Цены выросли, некоторые эксперты говорят о росте до 50% по некоторым направлениям.
Вадим Коломытченко

Рост цен связан со многими факторами: рост стоимости авиаперелётов, повышенный спрос на отдых именно в праздничные дни, включение в стоимость туров со стороны отелей обязательных доплат, как, например, новогодний или рождественский ужин, и в целом динамика на рост цен на путёвки.

Активно бронируют?

Как рассказал Вадим Коломытченко, по сравнению с прошлым годами бронирование туров на новогодние праздники изменилось.

Раньше белгородцы более активно бронировали новогодние туры заранее, но из-за постоянно меняющейся ситуации в приграничье в этом году большинство туристов ориентируется на бронирование путёвок ближе к датам вылета. Поэтому в 2024 году есть те, кто, как и в прошлом, забронировали свои туры заранее, но есть и большой процент тех, кто будет бронировать их ближе к праздничным датам.
Вадим Коломытченко
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