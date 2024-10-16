Придётся раскошелиться: насколько изменилась стоимость туров на новогодние праздники

В январе 2025 года из-за большого количества праздников число рабочих смен будет минимальным. Из 31 дня в этот месяц 14 будут приходиться на выходные и праздники. Первая рабочая неделя января станет самой короткой за год, работать придётся только в четверг, 9 января, и пятницу, 10 января, всего в месяце будет 17 рабочих дней. Поэтому январь не считается выгодным месяцем для отпуска.