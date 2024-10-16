Как по минному полю: туалет в центре Белгорода течёт и затапливает аллею

Модульный туалет на остановке «Стадион» в Белгороде течёт и мешает пешеходам

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В самом чистом городе кроме мусорной теперь ещё и туалетная проблема. Они то не работают, то затапливают близлежащую территорию, мешая горожанам свободно проходить мимо.