Как по минному полю: туалет в центре Белгорода течёт и затапливает аллею

Posted 16 октября, 11:31
Published 16 октября, 11:31
Modified 16 октября, 11:33
Updated 16 октября, 11:33
Гулять по Белгороду очень приятно, особенно по центру города. Ровно до того момента, пока не окажешься у остановки «Стадион» со стороны аллеи.
Там установлен модульный туалет, который регулярно по какой-то причине затапливает пешеходную дорогу зловонными массами. Реки, очевидно отходов, текут от туалета с горки вниз, перекрывая дорогу горожанам. Приходится, закрывая нос, скакать меж ручейков, чтобы не вступить в них.
Проблема существует давно, не один и не два месяца точно, но решать её почему-то никто не торопится.