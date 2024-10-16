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Posted 16 октября, 11:31

Published 16 октября, 11:31

Modified 16 октября, 11:33

Updated 16 октября, 11:33

Реки, текущие из-под туалета

Как по минному полю: туалет в центре Белгорода течёт и затапливает аллею

16 октября 2024, 11:31
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru
Реки, текущие из-под туалета

Модульный туалет на остановке «Стадион» в Белгороде течёт и мешает пешеходам

Сюжет
Новости Белгорода
В самом чистом городе кроме мусорной теперь ещё и туалетная проблема. Они то не работают, то затапливают близлежащую территорию, мешая горожанам свободно проходить мимо.

Гулять по Белгороду очень приятно, особенно по центру города. Ровно до того момента, пока не окажешься у остановки «Стадион» со стороны аллеи.

Там установлен модульный туалет, который регулярно по какой-то причине затапливает пешеходную дорогу зловонными массами. Реки, очевидно отходов, текут от туалета с горки вниз, перекрывая дорогу горожанам. Приходится, закрывая нос, скакать меж ручейков, чтобы не вступить в них.

Проблема существует давно, не один и не два месяца точно, но решать её почему-то никто не торопится.

Реки, текущие из-под туалетаРеки, текущие из-под туалета
Реки, текущие из-под туалета. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Новости Белгорода#Жалоба#Туалет#Белгород#Общественный туалет
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