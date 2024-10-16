Издержки удалёнки? Школьники в Белгороде стали учиться лучше

Posted 16 октября, 07:25
Published 16 октября, 07:25
Modified 16 октября, 07:27
Updated 16 октября, 07:27
В 2023 году количество выпускников белгородских школ сократилось на 10,4% по сравнению с предыдущим годом и составило 1549 человек. При этом число школьников, окончивших образовательные учреждения с золотой медалью, увеличилось на 14,7% и достигло 296 человек.
Важно отметить, что в 2023 году 100% выпускников сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ), что превышает показатель 2022 года, когда этот процент составил 96,8%. Ещё одной положительной тенденцией стало увеличение числа победителей олимпиад, конкурсов и фестивалей регионального уровня и выше. В 2023 году их стало 2581, что на 108 человек больше, чем годом ранее (2473).
Напомним, что в 2023 году закрылось шесть школ в Белгороде. Общее количество учеников сократилось на 2210 детей и составило 39 771.