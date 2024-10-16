Издержки удалёнки? Школьники в Белгороде стали учиться лучше

Важно отметить, что в 2023 году 100% выпускников сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ), что превышает показатель 2022 года, когда этот процент составил 96,8%. Ещё одной положительной тенденцией стало увеличение числа победителей олимпиад, конкурсов и фестивалей регионального уровня и выше. В 2023 году их стало 2581, что на 108 человек больше, чем годом ранее (2473).