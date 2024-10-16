ИИ в ОМС помогает врачам с диагностикой и лечением заболеваний

Он привел в пример маммографию. По его данным, с января по июль текущего года было проведено около 600 тысяч маммографических исследований с применением ИИ. В Федеральном фонде ОМС видят, что такие процедуры обеспечивают высокий уровень точности в диагностике и помогают выбирать наиболее эффективные методы лечения. При этом Росздравнадзор уже зарегистрировал 27 медицинских изделий на основе ИИ, и Министерство здравоохранения России вместе с ФОМС рассматривает возможность дальнейшего применения этих технологий в практическом здравоохранении оптимистично. Кроме маммографии планируется также внедрение в систему ОМС флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки и КТ головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.