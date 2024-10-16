ИИ в ОМС помогает врачам с диагностикой и лечением заболеваний

Posted 16 октября, 11:37
Published 16 октября, 11:37
Modified 16 октября, 11:37
Updated 16 октября, 11:37
Он привел в пример маммографию. По его данным, с января по июль текущего года было проведено около 600 тысяч маммографических исследований с применением ИИ. В Федеральном фонде ОМС видят, что такие процедуры обеспечивают высокий уровень точности в диагностике и помогают выбирать наиболее эффективные методы лечения. При этом Росздравнадзор уже зарегистрировал 27 медицинских изделий на основе ИИ, и Министерство здравоохранения России вместе с ФОМС рассматривает возможность дальнейшего применения этих технологий в практическом здравоохранении оптимистично. Кроме маммографии планируется также внедрение в систему ОМС флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки и КТ головного мозга с системами поддержки врачебных решений, сообщает ria.ru.
Хотя окончательная постановка диагнозов остаётся исключительно за врачами, ИИ может значительно ускорить процесс раннего выявления заболеваний, что, в свою очередь, повышает шансы на успешное лечение.
Москва занимает лидирующее место в России в процессе интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в систему обязательного медицинского страхования. В столице становится все более актуальным использование ИИ при диагностике и лечении, что соответствует стратегии развития московского здравоохранения до 2030 года. На данный момент ИИ в Москве смог проанализировать свыше 13 миллионов лучевых исследований, включая МРТ, КТ и флюорографию. Эти технологии активно развиваются и применяются для автоматизации анализа данных в рамках программы ОМС.
На прошедшем в октябре Российском диагностическом саммите в Москве обсуждались успехи применения ИИ в сфере лучевой диагностики. Ученые подчеркнули эффективность данных технологий для раннего выявления таких, заболеваний, как рак и инсульт. Например, в Алтайском крае ИИ активно задействуется для диагностики онкологических заболеваний, что способствует увеличению раннего обнаружения рака груди. В этом регионе также проходит «розовый флешмоб» — акция, организованная онкологическим диспансером, направленная на борьбу с раком молочной железы.