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Posted 16 октября, 07:10

Published 16 октября, 07:10

Modified 16 октября, 08:30

Updated 16 октября, 08:30

В региональные военкоматы приходит много желающих вступить в отряд «Барс-Белгород»

Что в отряде «Барс-Белгород» будут делать два экс-замгубернатора и другие чиновники?

16 октября 2024, 07:10
Фото: 1MI
В региональные военкоматы приходит много желающих вступить в отряд «Барс-Белгород»

Замы Гладкова Зайнуллин и Лоренц ушли в «Барс-Белгород»

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Новости Белгорода
В добровольческом отряде «Барс-Белгород» как будто мёдом намазано для госслужащих. Туда уже вступили как минимум 10 из них. В том числе два зама Вячеслава Гладкова. Корреспонденты ТАСС выяснили, чем будут заниматься в батальоне Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц.

Бывшие заместители губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, которые недавно приостановили свои служебные контракты и вступили в добровольческий отряд «Барс-Белгород», приступили к своим непосредственным обязанностям.

Первый экс-чиновник стал рядовым, будет проходить курс молодого бойца. А вот второго назначили замом и тут, но уже командира батальона по воспитательной работе.

Лоренц признался, что вступили в батальон, потому что область сейчас переживает непростые времена, а «барсы» выполняют «очень сложные, ответственные задачи по охране объектов жизнеобеспечения, обеспечения режима КТО», соответственно по защите региона. Зайнуллин же выразил надежду, что сможет применить свои знания в организации «надлежащего функционирования».

В отряд устремились не только вице-губернаторы. К ним присоединились многие другие коллеги из региональных, муниципальных органов власти: глава Губкинского округа Михаил Лобазнов, семь старооскольских чиновников. В добровольческое формирование недавно даже вступила первая женщина — глава Красногвардейского района Галина Руденко.

О том, почему чиновники с таким рвением решили пойти в «Барс-Белгород», из-за чего даже начал образовываться кадровый голод на постах, рассказал недавно губернатор.

«Барс-Белгород» приступил к выполнению боевых задач. Что делают бойцы?
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