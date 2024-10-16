Что в отряде «Барс-Белгород» будут делать два экс-замгубернатора и другие чиновники?

Posted 16 октября, 07:10
Published 16 октября, 07:10
Modified 16 октября, 08:30
Updated 16 октября, 08:30
Бывшие заместители губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц, которые недавно приостановили свои служебные контракты и вступили в добровольческий отряд «Барс-Белгород», приступили к своим непосредственным обязанностям.
Первый экс-чиновник стал рядовым, будет проходить курс молодого бойца. А вот второго назначили замом и тут, но уже командира батальона по воспитательной работе.
Лоренц признался, что вступили в батальон, потому что область сейчас переживает непростые времена, а «барсы» выполняют «очень сложные, ответственные задачи по охране объектов жизнеобеспечения, обеспечения режима КТО», соответственно по защите региона. Зайнуллин же выразил надежду, что сможет применить свои знания в организации «надлежащего функционирования».
В отряд устремились не только вице-губернаторы. К ним присоединились многие другие коллеги из региональных, муниципальных органов власти: глава Губкинского округа Михаил Лобазнов, семь старооскольских чиновников. В добровольческое формирование недавно даже вступила первая женщина — глава Красногвардейского района Галина Руденко.
О том, почему чиновники с таким рвением решили пойти в «Барс-Белгород», из-за чего даже начал образовываться кадровый голод на постах, рассказал недавно губернатор.