Что в отряде «Барс-Белгород» будут делать два экс-замгубернатора и другие чиновники?

Замы Гладкова Зайнуллин и Лоренц ушли в «Барс-Белгород»

Сюжет Новости Белгорода

В добровольческом отряде «Барс-Белгород» как будто мёдом намазано для госслужащих. Туда уже вступили как минимум 10 из них. В том числе два зама Вячеслава Гладкова. Корреспонденты ТАСС выяснили, чем будут заниматься в батальоне Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц.