Белгородец подорвался на «колокольчике», а на ж/д путях планировалась диверсия

Несколько человек за день ранены в Белгородской области. Один из них — от мины «колокольчик» в Шебекино. Мужчина решил поднять с земли мину, которую перепутал с осколком — она сдетонировала. У пострадавшего осколочные ранения лица, уха и руки, сейчас он находится в больнице.