Белгородец подорвался на «колокольчике», а на ж/д путях планировалась диверсия

Posted 16 октября, 15:30
Published 16 октября, 15:30
Modified 16 октября, 15:30
Updated 16 октября, 15:30
Несколько человек за день ранены в Белгородской области. Один из них — от мины «колокольчик» в Шебекино. Мужчина решил поднять с земли мину, которую перепутал с осколком — она сдетонировала. У пострадавшего осколочные ранения лица, уха и руки, сейчас он находится в больнице.
Там же в результате обстрела ранены ещё три мирных жителя. Двое мужчин и женщина получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.
Два человека также пострадали из-за прилёта в Новой Таволжанке. У мужчины минно-взрывная травма, у женщины — осколочные ранения брюшной полости и ноги.
Бойцы отряда «Барс-Белгород» уже приступили к своим непосредственным боевым задачам — взялись охранять семь важнейших мостов в Белгородской области. Список объектов расширят.
Ежедневно в формирование хотят вступить от 15 до 20 человек. Среди них не только белгородцы, но и жители других регионов.
А также чиновники. Оставили свои посты и примкнули к «барсам» уже более 10 госслужащих.
Среди них — бывшие заместители губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц. Первый сейчас проходит курс молодого бойца, а второй работает замом командира батальона по воспитательной работе.
Подорвать железную дорогу в Белгородской области хотела диверсантка. Сделать это ей приказали украинские спецслужбы, сообщает ФСБ.
Чтобы осуществить задуманное, женщина приобрела взрывное устройство, но её вовремя раскрыли и остановили.
Против россиянки возбудили уголовное дело. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 12 лет и шесть месяцев в колонии общего режима, а также штраф — 300 тысяч рублей.