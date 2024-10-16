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Posted 16 октября, 15:30

Published 16 октября, 15:30

Modified 16 октября, 15:30

Updated 16 октября, 15:30

После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»

Белгородец подорвался на «колокольчике», а на ж/д путях планировалась диверсия

16 октября 2024, 15:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»
Сюжет
Новости Белгорода
В среду под обстрел попали Шебекино и Новая Таволжанка, ранены мирные жители. Один мужчина пострадал из-за мины «колокольчик». Стали известны подробности деятельности отряда «Барс-Белгород», куда так «рванули» чиновники, а на железнодорожных путях женщина хотела совершить диверсию по указу СБУ.

Мины и обстрелы

Несколько человек за день ранены в Белгородской области. Один из них — от мины «колокольчик» в Шебекино. Мужчина решил поднять с земли мину, которую перепутал с осколком — она сдетонировала. У пострадавшего осколочные ранения лица, уха и руки, сейчас он находится в больнице.

Там же в результате обстрела ранены ещё три мирных жителя. Двое мужчин и женщина получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Два человека также пострадали из-за прилёта в Новой Таволжанке. У мужчины минно-взрывная травма, у женщины — осколочные ранения брюшной полости и ноги.

Мужчина в Белгородской области ранен при взрыве мины «колокольчик»
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Что там с «барсами»?

Бойцы отряда «Барс-Белгород» уже приступили к своим непосредственным боевым задачам — взялись охранять семь важнейших мостов в Белгородской области. Список объектов расширят.

Ежедневно в формирование хотят вступить от 15 до 20 человек. Среди них не только белгородцы, но и жители других регионов.

А также чиновники. Оставили свои посты и примкнули к «барсам» уже более 10 госслужащих.

Среди них — бывшие заместители губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц. Первый сейчас проходит курс молодого бойца, а второй работает замом командира батальона по воспитательной работе.

«Барс-Белгород» приступил к выполнению боевых задач. Что делают бойцы?
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Попытка диверсии на ж/д путях

Подорвать железную дорогу в Белгородской области хотела диверсантка. Сделать это ей приказали украинские спецслужбы, сообщает ФСБ.

Чтобы осуществить задуманное, женщина приобрела взрывное устройство, но её вовремя раскрыли и остановили.

Против россиянки возбудили уголовное дело. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 12 лет и шесть месяцев в колонии общего режима, а также штраф — 300 тысяч рублей.

Диверсантка пыталась по указу украинских спецслужб подорвать ж/д пути под Белгородом
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