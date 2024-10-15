Жилплощадью обеспечены? Сколько «квадратов» жилья приходится на каждого белгородца

Структура жилищного фонда осталась практически неизменной по сравнению с предыдущим периодом. Муниципальные площади составляли лишь 1,6% (165,9 тысячи м²), что на 5,2% меньше, чем в 2022 году. В то же время частная собственность занимала 96,6% (10,1 миллиона м²), что больше на 1,4% показателей 2022-го. Государственные объекты составляли 1,8% (188,4 тысячи м²).