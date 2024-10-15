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Posted 15 октября, 15:18

Published 15 октября, 15:18

Modified 15 октября, 15:20

Updated 15 октября, 15:20

В Белгороде на каждого жителя приходится 31 квадратный метр жилья

Жилплощадью обеспечены? Сколько «квадратов» жилья приходится на каждого белгородца

15 октября 2024, 15:18
Фото: 1MI

В Белгороде на каждого жителя приходится 31 квадратный метр жилья

Сюжет
Паспорт
В 2023 году на каждого белгородца приходилось 31 м² жилплощади. Такие данные приводятся в паспорте Белгорода за 2023 год.

В 2023 году жилищный фонд Белгорода продолжил расти, прибавив 134,23 тысячи м², что составило 1,3% от предыдущего показателя. В результате общая жилищная площадь в городе достигла 10,5 миллиона м². По данным паспорта Белгорода, на каждого белгородца в 2023 году приходился 31 м², такая же цифра была и в 2022-м.

Структура жилищного фонда осталась практически неизменной по сравнению с предыдущим периодом. Муниципальные площади составляли лишь 1,6% (165,9 тысячи м²), что на 5,2% меньше, чем в 2022 году. В то же время частная собственность занимала 96,6% (10,1 миллиона м²), что больше на 1,4% показателей 2022-го. Государственные объекты составляли 1,8% (188,4 тысячи м²).

Рост жилищного фонда связан как с увеличением количества индивидуальных домов — их стало на 279 единиц больше (всего насчитывалось 21 248), так и с ростом квартир в многоэтажных домах, которых добавилось 176 (всего было 158 992).

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#Анна Селищева#Общество#Паспорт#Новости Белгорода#Многоквартирные дома#Дома#Белгород#Жилищный фонд#Жилплощадь
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