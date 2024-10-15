Жилплощадью обеспечены? Сколько «квадратов» жилья приходится на каждого белгородца

Posted 15 октября, 15:18
Published 15 октября, 15:18
Modified 15 октября, 15:20
Updated 15 октября, 15:20
В 2023 году жилищный фонд Белгорода продолжил расти, прибавив 134,23 тысячи м², что составило 1,3% от предыдущего показателя. В результате общая жилищная площадь в городе достигла 10,5 миллиона м². По данным паспорта Белгорода, на каждого белгородца в 2023 году приходился 31 м², такая же цифра была и в 2022-м.
Структура жилищного фонда осталась практически неизменной по сравнению с предыдущим периодом. Муниципальные площади составляли лишь 1,6% (165,9 тысячи м²), что на 5,2% меньше, чем в 2022 году. В то же время частная собственность занимала 96,6% (10,1 миллиона м²), что больше на 1,4% показателей 2022-го. Государственные объекты составляли 1,8% (188,4 тысячи м²).
Рост жилищного фонда связан как с увеличением количества индивидуальных домов — их стало на 279 единиц больше (всего насчитывалось 21 248), так и с ростом квартир в многоэтажных домах, которых добавилось 176 (всего было 158 992).