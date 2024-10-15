За семь месяцев по ОМС провели 600 тыс. маммографий с применением ИИ

Posted 15 октября, 11:24
Published 15 октября, 11:24
Modified 15 октября, 11:24
Updated 15 октября, 11:24
Баланин также рассказал ТАСС, что использование современных технологий помогает улучшить процессы диагностики и лечения многих болезней. Одним из приоритетов современной медицины, по его словам, является использование и развитие ИИ, в том числе и в области диагностики рака груди. Он добавил, что за период с января по июль 2024 года в России провели 598 562 маммографических исследования с использованием данной технологии.
Глава ФОМС подчеркнул, что внедрение технологии искусственного интеллекта позволит увеличить доступность медицинской помощи, так как время на анализ и подготовку заключения снижается. Он добавил, что ИИ помогает сократить количество врачебных ошибок и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.
ВОЗ в 1993 году назвала октябрь Всемирным месяцем борьбы против рака молочной железы. Также в 44 странах ежегодно 15 октября проводят Всемирный день борьбы с раком груди.