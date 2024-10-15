За семь месяцев по ОМС провели 600 тыс. маммографий с применением ИИ

Баланин также рассказал ТАСС, что использование современных технологий помогает улучшить процессы диагностики и лечения многих болезней. Одним из приоритетов современной медицины, по его словам, является использование и развитие ИИ, в том числе и в области диагностики рака груди. Он добавил, что за период с января по июль 2024 года в России провели 598 562 маммографических исследования с использованием данной технологии.