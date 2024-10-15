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Posted 15 октября, 11:24

Published 15 октября, 11:24

Modified 15 октября, 11:24

Updated 15 октября, 11:24

За семь месяцев по ОМС провели 600 тыс. маммографий с применением ИИ

За семь месяцев по ОМС провели 600 тыс. маммографий с применением ИИ

15 октября 2024, 11:24
Фото: 1MI
Илья Баланин, глава Фонда обязательного медицинского страхования, рассказал, что за семь месяцев текущего года в нашей стране было проведено около 600 тысяч маммографических исследований с помощью искусственного интеллекта. Он также назвал развитие ИИ одним из приоритетных направлений в медицине.

Баланин также рассказал ТАСС, что использование современных технологий помогает улучшить процессы диагностики и лечения многих болезней. Одним из приоритетов современной медицины, по его словам, является использование и развитие ИИ, в том числе и в области диагностики рака груди. Он добавил, что за период с января по июль 2024 года в России провели 598 562 маммографических исследования с использованием данной технологии.

Глава ФОМС подчеркнул, что внедрение технологии искусственного интеллекта позволит увеличить доступность медицинской помощи, так как время на анализ и подготовку заключения снижается. Он добавил, что ИИ помогает сократить количество врачебных ошибок и выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

ВОЗ в 1993 году назвала октябрь Всемирным месяцем борьбы против рака молочной железы. Также в 44 странах ежегодно 15 октября проводят Всемирный день борьбы с раком груди.

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