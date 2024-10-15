За год в Белгороде высадили 2 миллиона цветов

Сюжет Благоустройство

В 2023 году в Белгороде высадили более 2,1 миллиона цветов. Это на 24% меньше, чем в предыдущем году. Однако количество кустарников и саженцев деревьев возросло на 60% и 7% соответственно. Эти данные приводятся в паспорте Белгорода за 2023 год.