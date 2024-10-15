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Posted 15 октября, 03:50

Published 15 октября, 03:50

Modified 15 октября, 03:52

Updated 15 октября, 03:52

За год в Белгороде высадили 2 миллиона цветов

За год в Белгороде высадили 2 миллиона цветов

15 октября 2024, 03:50
Фото: 1MI
Сюжет
Благоустройство
В 2023 году в Белгороде высадили более 2,1 миллиона цветов. Это на 24% меньше, чем в предыдущем году. Однако количество кустарников и саженцев деревьев возросло на 60% и 7% соответственно. Эти данные приводятся в паспорте Белгорода за 2023 год.

За 2023 год площадь зелёных насаждений в Белгороде достигла 53,1% от общей территории города и составила 273,6 тысячи м². Это в 1,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

В 2023 году высадили 2 млн 113 тысяч 310 цветов. Это на 24% меньше, чем в 2022-м. Затотстали значительно больше садить кустарников: высажено 18 347 единиц, что на 60% больше, чем годом ранее. Также посадили 1082 саженца и сеянца деревьев, это на 7% превышает показатели 2022 года.

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#Анна Селищева#Город#Общество#Экономика#Благоустройство#Паспорт#Статистика#Цветы#Деревья#Зелень#Белгород#Кустарники
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