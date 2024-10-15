За год в Белгороде высадили 2 миллиона цветов

Posted 15 октября, 03:50
Published 15 октября, 03:50
Modified 15 октября, 03:52
Updated 15 октября, 03:52
За 2023 год площадь зелёных насаждений в Белгороде достигла 53,1% от общей территории города и составила 273,6 тысячи м². Это в 1,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом.
В 2023 году высадили 2 млн 113 тысяч 310 цветов. Это на 24% меньше, чем в 2022-м. Затотстали значительно больше садить кустарников: высажено 18 347 единиц, что на 60% больше, чем годом ранее. Также посадили 1082 саженца и сеянца деревьев, это на 7% превышает показатели 2022 года.