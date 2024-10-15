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Posted 15 октября, 09:49

Published 15 октября, 09:49

Modified 15 октября, 09:51

Updated 15 октября, 09:51

В Черноземье есть регионы, где мусора сгенерировано больше

В среднем на одного белгородца приходится больше 280 килограммов мусора

15 октября 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
В Черноземье есть регионы, где мусора сгенерировано больше
Сюжет
Мусор
Стало известно, сколько килограммов мусора приходится в среднем на одного белгородца. Специалисты аналитической службы FinExpertiza сравнили российские регионы по доле и массе вырабатываемых отходов.

За 2023 год россияне оставили после себя на 1,3 млн тонн мусора больше, чем в 2022 году — 47,2 млн тонн. В среднем на одного человека пришлось 322,3 килограмма мусора — это на 3,1%, или почти на 10 килограммов больше.

По сравнению с общим количеством мусора по России, в Белгородской области доля ТКО составила 0,9%. Так, в среднем на одного белгородца пришлось 287,2 килограмма отходов.

Воронежская область входит в регионы с наибольшей массой мусора на душу населения. Так, доля региона в общем объёме ТКО составила 2,1%, а масса отходов на одного жителя — 435,1 килограмма.

Близкие к белгородским показатели в Курской области — 0,6% и 248,2 килограмма, в Липецкой области — 0,7% и 311,2 килограмма, а также в Тамбовской области — 0,5% и 266,6 килограмма.

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