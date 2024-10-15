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Posted 15 октября 2024, 19:22

Published 15 октября 2024, 19:22

Modified 15 октября 2024, 19:24

Updated 15 октября 2024, 19:24

Пострадавшие

В горбольницу Белгорода обратилась женщина, пострадавшая в закрытом с 2022 года селе

15 октября 2024, 19:22
Фото: 1MI. Пострадавшие

В Белгородском районе пострадала женщина, проникнувшая в закрытое село

Сюжет
Новости Белгорода
В больницу обратилась белгородка, которая пострадала в селе Новая Наумовка в Белгородском районе. Но компенсацию женщина получить не сможет из-за решения оперштаба, которое он принял после закрытия населённого пункта ещё два года назад. В селе она также не прописана, а что делала там, неизвестно.

Белгородка самостоятельно обратилась в горбольницу №2 Белгорода. Женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой. Ранения она получила в селе Новая Наумовка Белгородского района. В населённом пункте ещё 27 октября 2022 года объявили режим ЧС, поэтому его закрыли, а местных жителей отселили.

По данным, полученным от администрации и оперативных служб, пострадавшая не прописана в Новой Наумовке. К тому же, после закрытия села оперштаб решил не предоставлять компенсацию за полученные ранения или повреждения транспорта, если их получили на территории данного населённого пункта. Как пишет Вячеслав Гладков, меру приняли для безопасности мирного населения путём предотвращения их въезда в село.

«Уважаемые жители, очень просим вас воздержаться от поездок в те населённые пункты, въезд в которые закрыт или в которых введён режим ЧС. На въезде в каждый такой населённый пункт стоит соответствующий информационный щит», — предупредил губернатор Белгородской области.

Также 11 октября федеральное медиа опубликовало в своём Telegram-канале новость о том, что въезд на территорию Белгородской области ограничили. В публикации они сослались на заявление Вячеслава Гладкова. Однако, как оказалось, губернатор говорил совсем о другом.

Белгородскую область закрывают на въезд: что происходит?
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