В горбольницу Белгорода обратилась женщина, пострадавшая в закрытом с 2022 года селе

В Белгородском районе пострадала женщина, проникнувшая в закрытое село

Сюжет Новости Белгорода

В больницу обратилась белгородка, которая пострадала в селе Новая Наумовка в Белгородском районе. Но компенсацию женщина получить не сможет из-за решения оперштаба, которое он принял после закрытия населённого пункта ещё два года назад. В селе она также не прописана, а что делала там, неизвестно.