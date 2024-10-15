УК «Уральская Сталь» открыла инженерные классы в Новотроицке

Posted 15 октября, 10:19
Published 15 октября, 10:19
Modified 15 октября, 10:19
Updated 15 октября, 10:19
Значимым событием для школьников и их родителей оказалось открытие по инициативе УК «Уральская Сталь» инженерных классов на базе лицея и гимназии Новотроицка. Предполагается, что занятия в инженерных классах помогут школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Учащиеся 7–10 классов займутся углубленным изучением математики, физики и химии во внеурочное время. Помимо учебы подросткам предложат участие в мероприятиях по профориентации. Помогать с адаптацией к внеклассной учебе будут не только квалифицированные педагоги, но и кураторы, пишет 56orb.ru.
Денис Сафин в рамках церемонии открытия рассказал, что реализация проекта может оказаться полезной не только для школьников, но и для самой компании, ведь речь идет о подготовке перспективных кадров для «Уральской Стали».
По словам Дениса Сафина, этот проект призван обеспечить «Уральскую Сталь» лучшими кадрами, получившими подготовку со школы. Школьникам будет обеспечено знакомство с самыми интересными инженерными решениями и практиками.
«И все это делается в целях взаимовыгодного сотрудничества», — добавил гендиректор УК «Уральская Сталь».
Группа компаний «Уральская Сталь» взяла на себя решение вопросов по профильному оснащению инженерных классов. Управляющий директор комбината Сергей Журавлёв выразил убежденность, что после обучения в инженерных классах выпускники не только смогут поступить в профильные вузы, но и в дальнейшем получат возможность реализации себя в компании «Уральская Сталь». Согласно планам развития комбината, будут созданы две тысячи новых рабочих мест.
Также Денис Сафин посетил место строительства многоквартирного дома, который возводится для сотрудников комбината «Уральская Сталь». На первом этаже высотки расположатся 16 коммерческих помещений, включая место под ресторан. Гендиректор УК «Уральская Сталь» подчеркнул, что необходимо будет тщательно выбирать арендаторов, чтобы жильцы дома могли рассчитывать на качественные услуги.