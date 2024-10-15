УК «Уральская Сталь» открыла инженерные классы в Новотроицке

Значимым событием для школьников и их родителей оказалось открытие по инициативе УК «Уральская Сталь» инженерных классов на базе лицея и гимназии Новотроицка. Предполагается, что занятия в инженерных классах помогут школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Учащиеся 7–10 классов займутся углубленным изучением математики, физики и химии во внеурочное время. Помимо учебы подросткам предложат участие в мероприятиях по профориентации. Помогать с адаптацией к внеклассной учебе будут не только квалифицированные педагоги, но и кураторы, пишет 56orb.ru.