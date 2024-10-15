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Posted 15 октября, 12:50

Published 15 октября, 12:50

Modified 15 октября, 12:52

Updated 15 октября, 12:52

Из-за отравления шаурмой в Курской области умерла девушка, пострадали ещё более 20 человек

Обвиняемые в массовом отравлении шаурмой и гибели девушки не признали свою вину

15 октября 2024, 12:50
Фото: 1MI
Из-за отравления шаурмой в Курской области умерла девушка, пострадали ещё более 20 человек
Сюжет
Черноземье
Четыре работника киоска по продаже шаурмы не признали свою вину в массовом отравлении и гибели девушки. Вчера состоялось первое заседание по делу, пишут «Курские известия».

Год назад 6 сентября 22-летняя жительница Курской области купила в киоске по улице Гагарина во Льгове шаурму. После съеденного ей стало плохо, она вызвала скорую помощь. Но помочь девушке не смогли — та скончалась. Позже выяснилось, что пострадавших насчитывалось 20 человек.

В производстве, хранении и сбыте товаров и продукции по предварительному сговору, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека, обвинили четырёх человек.

Вчера, 14 октября, состоялось первое заседание по делу. Но в суде обвиняемые не признали свою вину, пишет источник.

Напомним, что в Курской области летом 2024 года также произошло массовое отравление сливочными роллами. У посетителей одного и того же заведения диагностировали острую кишечную инфекцию.

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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Черноземье#Отравление#Шаурма
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