Обвиняемые в массовом отравлении шаурмой и гибели девушки не признали свою вину

Год назад 6 сентября 22-летняя жительница Курской области купила в киоске по улице Гагарина во Льгове шаурму. После съеденного ей стало плохо, она вызвала скорую помощь. Но помочь девушке не смогли — та скончалась. Позже выяснилось, что пострадавших насчитывалось 20 человек.