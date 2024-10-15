Обвиняемые в массовом отравлении шаурмой и гибели девушки не признали свою вину

Posted 15 октября, 12:50
Published 15 октября, 12:50
Modified 15 октября, 12:52
Updated 15 октября, 12:52
Год назад 6 сентября 22-летняя жительница Курской области купила в киоске по улице Гагарина во Льгове шаурму. После съеденного ей стало плохо, она вызвала скорую помощь. Но помочь девушке не смогли — та скончалась. Позже выяснилось, что пострадавших насчитывалось 20 человек.
В производстве, хранении и сбыте товаров и продукции по предварительному сговору, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека, обвинили четырёх человек.
Вчера, 14 октября, состоялось первое заседание по делу. Но в суде обвиняемые не признали свою вину, пишет источник.
Напомним, что в Курской области летом 2024 года также произошло массовое отравление сливочными роллами. У посетителей одного и того же заведения диагностировали острую кишечную инфекцию.