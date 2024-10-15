Начало отопительного сезона — проверьте исправность газового оборудования

Posted 15 октября, 11:30
Published 15 октября, 11:30
Modified 15 октября, 11:32
Updated 15 октября, 11:32
В связи с изменениями в законодательстве абонентам необходимо заключить или перезаключить договор по новой форме с единственной специализированной организацией на территории региона, имеющей право на проведение технического обслуживания газового оборудования, — АО «Газпром газораспределение Белгород». В случае отсутствия у абонента такого договора поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа (п. 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан).
Уклонение от заключения договора, а также отказ в допуске представителя компании для выполнения работ по ТО ВДГО/ВКГО влечет наложение административного штрафа (ст. 9.23 КоАП) на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
По данным статистики, большинство несчастных случаев при эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования происходит при перепадах температуры в отопительный период. Более 90% из них связаны с отравлением людей угарным газом.
Ядовитый для человека угарный газ образуется при неполном сгорании любого топлива. Горение является химической реакцией, в которой происходит взаимодействие имеющихся в топливе углеводородов с кислородом, содержащимся в воздухе. Герметичное закрытие окон и дверей, неработающие дымовые и вентиляционные каналы во время использования газовых приборов способствуют выгоранию кислорода в помещении и приводят к неполному сгоранию топлива — выделению ядовитого угарного газа.
Поступая в организм при дыхании, угарный газ проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Это может стать причиной смертельного отравления.
Особая группа риска по количеству отравлений угарным газом — абоненты с проточными газовыми водонагревателями (колонками) и котлами с камерой сгорания открытого типа. Избежать отравления угарным газом в помещении, где используются такие газовые приборы, можно, обеспечив достаточный приток воздуха с улицы, хорошую тягу в дымоходе.
Будьте бдительны, соблюдайте правила пользования газом в быту.