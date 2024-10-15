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Posted 15 октября, 11:30

Published 15 октября, 11:30

Modified 15 октября, 11:32

Updated 15 октября, 11:32

Начало отопительного сезона — проверьте исправность газового оборудования

Начало отопительного сезона — проверьте исправность газового оборудования

15 октября 2024, 11:30
Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» напоминают, что абоненты при использовании газа в быту обязаны строго соблюдать следующие правила:
  1. Обеспечить проведение технического обслуживания внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, оно проводится 1 раз в год на основании заключенного договора.

В связи с изменениями в законодательстве абонентам необходимо заключить или перезаключить договор по новой форме с единственной специализированной организацией на территории региона, имеющей право на проведение технического обслуживания газового оборудования, — АО «Газпром газораспределение Белгород». В случае отсутствия у абонента такого договора поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа (п. 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан).

Уклонение от заключения договора, а также отказ в допуске представителя компании для выполнения работ по ТО ВДГО/ВКГО влечет наложение административного штрафа (ст. 9.23 КоАП) на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

  1. Запрещается проводить самостоятельную установку и ремонт газового оборудования.
  2. Перед пользованием плитой необходимо проветрить помещение и убедиться, что все краны перед горелками рабочего стола и горелкой духовки закрыты, и только в этом случае следует полностью открыть кран на газопроводе к плите. Следует регулярно проветривать помещение, в котором находится работающее газовое оборудование.
  3. По окончании пользования газом необходимо закрыть краны на газовых приборах и перед ними.
  4. Нельзя использовать плиту для обогрева помещения.
  5. Нельзя оставлять без присмотра или под присмотром детей дошкольного возраста работающее газовое оборудование.
  6. Необходимо проверять тягу в дымовых и вентиляционных каналах до включения и во время работы газовых приборов.
  7. Нельзя пользоваться газоиспользующим оборудованием с отводом продуктов горения в атмосферу (колонок и котлов с открытой камерой сгорания) одновременно с электромеханическими вентиляторами, установленными в санузлах и во встраиваемых вытяжках над газовыми плитами в кухнях.
  8. При отсутствии тяги и непригодности дымовых и вентиляционных каналов следует незамедлительно отключить газовые приборы и сообщить об этом в управляющую организацию ЖКХ или в ВДПО, а также в аварийно-диспетчерскую газовую службу.
  9. При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04, 104 или 112 (вне загазованного помещения).

По данным статистики, большинство несчастных случаев при эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования происходит при перепадах температуры в отопительный период. Более 90% из них связаны с отравлением людей угарным газом.

Чем опасен угарный газ?

Ядовитый для человека угарный газ образуется при неполном сгорании любого топлива. Горение является химической реакцией, в которой происходит взаимодействие имеющихся в топливе углеводородов с кислородом, содержащимся в воздухе. Герметичное закрытие окон и дверей, неработающие дымовые и вентиляционные каналы во время использования газовых приборов способствуют выгоранию кислорода в помещении и приводят к неполному сгоранию топлива — выделению ядовитого угарного газа.

Поступая в организм при дыхании, угарный газ проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Это может стать причиной смертельного отравления.

Особая группа риска по количеству отравлений угарным газом — абоненты с проточными газовыми водонагревателями (колонками) и котлами с камерой сгорания открытого типа. Избежать отравления угарным газом в помещении, где используются такие газовые приборы, можно, обеспечив достаточный приток воздуха с улицы, хорошую тягу в дымоходе.

Будьте бдительны, соблюдайте правила пользования газом в быту.

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#Алёна Мальцева#Безопасность#Отопительный сезон#Газовое оборудование
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