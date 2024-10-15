Начало отопительного сезона — проверьте исправность газового оборудования

Уклонение от заключения договора, а также отказ в допуске представителя компании для выполнения работ по ТО ВДГО/ВКГО влечет наложение административного штрафа (ст. 9.23 КоАП) на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати пяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.