Камер не было: в техникуме в Старом Осколе не устанавливали видеонаблюдение в туалете

Posted 15 октября, 14:06
Published 15 октября, 14:06
Modified 15 октября, 14:08
Updated 15 октября, 14:08
Скандал разгорелся в белгородском инфополе из-за якобы установки камер видеонаблюдения в двух учебных учреждениях Старого Оскола: Старооскольском техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса и Старооскольском геологоразведочном институте.
Вчера, когда новость об этом опубликовал местный Telegram-канал «ОК! Оскол», журналисты Бел.Ру попытались связаться с представителями ссуза и вуза, но сделать это не удалось, а последние отправили писать официальный запрос.
Сегодня выяснилось, что в университете всё же видели муляжи камер. Об этом объявили в самом учебном учреждении. Сделали это для того, чтобы студенты перестали курить в уборных и уважительно относились к труду уборщиц. Руководство ответило, что «профилактический эффект был достигнут». Такой же ответ получила редакция Бел.Ру на запрос.
В колледже рассказали, что в здании установлено 17 наружных и 80 внутренних камер видеонаблюдения. Их устанавливают в фойе, коридорах, рекреациях, на лестничных клетках, в мастерских и лабораториях, в актовом и спортивном залах, гардеробе. В других местах, включая туалеты, камер не ставят, ответили Бел.Ру.