Камер не было: в техникуме в Старом Осколе не устанавливали видеонаблюдение в туалете

Сегодня выяснилось, что в университете всё же видели муляжи камер. Об этом объявили в самом учебном учреждении. Сделали это для того, чтобы студенты перестали курить в уборных и уважительно относились к труду уборщиц. Руководство ответило, что «профилактический эффект был достигнут». Такой же ответ получила редакция Бел.Ру на запрос.