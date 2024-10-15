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Posted 15 октября, 14:06

Published 15 октября, 14:06

Modified 15 октября, 14:08

Updated 15 октября, 14:08

В Старом Осколе в техникуме опровергли данные о видеонаблюдении в туалете

Камер не было: в техникуме в Старом Осколе не устанавливали видеонаблюдение в туалете

15 октября 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney

В Старом Осколе в техникуме опровергли данные о видеонаблюдении в туалете

Сюжет
Эксклюзив
После появления в Сети видео с камерами наблюдения в туалетах вуза и ссуза в Старом Осколе Белгородской области, журналисты наплавили официальные запросы учебным учреждениям. Что ответили там — читайте в материале.

Скандал разгорелся в белгородском инфополе из-за якобы установки камер видеонаблюдения в двух учебных учреждениях Старого Оскола: Старооскольском техникуме агробизнеса, кооперации и сервиса и Старооскольском геологоразведочном институте.

Вчера, когда новость об этом опубликовал местный Telegram-канал «ОК! Оскол», журналисты Бел.Ру попытались связаться с представителями ссуза и вуза, но сделать это не удалось, а последние отправили писать официальный запрос.

Сегодня выяснилось, что в университете всё же видели муляжи камер. Об этом объявили в самом учебном учреждении. Сделали это для того, чтобы студенты перестали курить в уборных и уважительно относились к труду уборщиц. Руководство ответило, что «профилактический эффект был достигнут». Такой же ответ получила редакция Бел.Ру на запрос.

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В колледже рассказали, что в здании установлено 17 наружных и 80 внутренних камер видеонаблюдения. Их устанавливают в фойе, коридорах, рекреациях, на лестничных клетках, в мастерских и лабораториях, в актовом и спортивном залах, гардеробе. В других местах, включая туалеты, камер не ставят, ответили Бел.Ру.

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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Университет#Студенты#Эксклюзив#Видеонаблюдение#Колледж
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