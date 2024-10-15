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Posted 15 октября, 09:26

Published 15 октября, 09:26

Modified 15 октября, 09:28

Updated 15 октября, 09:28

Скульптура с фотоаппаратом

Из парка в центре Белгорода исчезла скульптура семьи с фотоаппаратом. Почему?

15 октября 2024, 09:26
Фото: sanchess-city31.livejournal.com
Скульптура с фотоаппаратом

Белгородцам объяснили, почему из парка Ленина убрали знакомую всем скульптуру

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы заметили, что в парке Ленина пропала любимая многими жителями скульптура: речь идёт о композиции «Семья и материнство». Глава региона и мэр областного центра объяснили, с чем связана пропажа композиции.

Житель Белгорода поинтересовался, почему из Центрального парка имени В. И. Ленина убрали скульптуру с фотоаппаратом и семьёй, где жители многие годы фотографировались со своими близкими.

На обращение отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Честно, не знаю. Задал вопрос Валентину Демидову: он сказал, что памятник убрали в связи с ремонтом парка. Установить обратно планируют к Новому году», — объяснил глава региона.

Скульптура «Семья и материнство» появилась в Белгороде ещё в 2008 году. Её изготовил харьковский скульптор Тарас Костенко: он изобразил старинный фотоаппарат, отца, мать и трёх детей.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Скульптура#Белгород#Вячеслав Гладков#Центральный парк имени Ленина
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