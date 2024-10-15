Из парка в центре Белгорода исчезла скульптура семьи с фотоаппаратом. Почему?

Posted 15 октября, 09:26
Published 15 октября, 09:26
Modified 15 октября, 09:28
Updated 15 октября, 09:28
Житель Белгорода поинтересовался, почему из Центрального парка имени В. И. Ленина убрали скульптуру с фотоаппаратом и семьёй, где жители многие годы фотографировались со своими близкими.
На обращение отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Честно, не знаю. Задал вопрос Валентину Демидову: он сказал, что памятник убрали в связи с ремонтом парка. Установить обратно планируют к Новому году», — объяснил глава региона.
Скульптура «Семья и материнство» появилась в Белгороде ещё в 2008 году. Её изготовил харьковский скульптор Тарас Костенко: он изобразил старинный фотоаппарат, отца, мать и трёх детей.