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Posted 15 октября, 15:59

Published 15 октября, 15:59

Modified 15 октября, 15:59

Updated 15 октября, 15:59

Глава РЭО Буцаев рассказал об инициативе по совершенствованию тарифов в сфере ТКО

Глава РЭО Буцаев рассказал об инициативе по совершенствованию тарифов в сфере ТКО

15 октября 2024, 15:59
Фото: РЭО
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что основой для расчета тарифов должна служить информация, получаемая из Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Предложения по улучшению законодательства в области тарифного регулирования, касающегося обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), он представил 15 октября на Тарифной конференции в Сочи, пишет 56orb.ru.

По мнению Буцаева, использование данных ФГИС УТКО позволит компании более точно оценивать потребности региональных операторов в ресурсах, включая технику, штат сотрудников и объемы перевозок. Этот подход создает возможность для формирования тарифного регулирования на основе объективных показателей с применением методики сравнительного анализа. Он также отметил, что данная методология была ранее успешно использована РЭО при разработке нормативов накопления ТКО, что способствовало уменьшению числа споров и конфликтов, связанных с установлением этих нормативов.

Фото: РЭО

«Считаю, что такой подход целесообразно использовать и при оценке расходов на транспортирование ТКО, а также расходов на отдельные составляющие тарифов — в частности, на оплату труда», — сказал он.

Он добавил, что при анализе тарифной заявки важно ориентироваться не на количество мусоровозов, имеющихся на балансе у регоператора, а на то, сколько из них фактически осуществляет вывоз отходов в его зоне ответственности.

В рамках ежегодной корректировки территориальных схем до 1 сентября необходимо тщательно проверять балансы обращения с ТКО. Данные должны быть внесены во ФГИС УТКО и затем применяться при регулировании тарифов.

Для создания тарифной заявки основная часть необходимых документов должна быть запрошена через ФГИС УТКО. Это обеспечит высокую актуальность и точность данных в системе, а также упростит работу контролирующих органов.

Глава РЭО также отметил, что согласование с представительными органами превышения предельного индекса в сфере ТКО должно быть переведено с муниципального на региональный уровень, поскольку никакие инфраструктурные решения в сфере обращения с ТКО не разрабатываются исключительно для отдельного муниципалитета.

#Общество
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