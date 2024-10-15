Глава РЭО Буцаев рассказал об инициативе по совершенствованию тарифов в сфере ТКО

По мнению Буцаева, использование данных ФГИС УТКО позволит компании более точно оценивать потребности региональных операторов в ресурсах, включая технику, штат сотрудников и объемы перевозок. Этот подход создает возможность для формирования тарифного регулирования на основе объективных показателей с применением методики сравнительного анализа. Он также отметил, что данная методология была ранее успешно использована РЭО при разработке нормативов накопления ТКО, что способствовало уменьшению числа споров и конфликтов, связанных с установлением этих нормативов.