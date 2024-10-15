Глава РЭО Буцаев рассказал об инициативе по совершенствованию тарифов в сфере ТКО

Posted 15 октября, 15:59
Published 15 октября, 15:59
Modified 15 октября, 15:59
Updated 15 октября, 15:59
Предложения по улучшению законодательства в области тарифного регулирования, касающегося обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), он представил 15 октября на Тарифной конференции в Сочи, пишет 56orb.ru.
По мнению Буцаева, использование данных ФГИС УТКО позволит компании более точно оценивать потребности региональных операторов в ресурсах, включая технику, штат сотрудников и объемы перевозок. Этот подход создает возможность для формирования тарифного регулирования на основе объективных показателей с применением методики сравнительного анализа. Он также отметил, что данная методология была ранее успешно использована РЭО при разработке нормативов накопления ТКО, что способствовало уменьшению числа споров и конфликтов, связанных с установлением этих нормативов.
«Считаю, что такой подход целесообразно использовать и при оценке расходов на транспортирование ТКО, а также расходов на отдельные составляющие тарифов — в частности, на оплату труда», — сказал он.
Он добавил, что при анализе тарифной заявки важно ориентироваться не на количество мусоровозов, имеющихся на балансе у регоператора, а на то, сколько из них фактически осуществляет вывоз отходов в его зоне ответственности.
В рамках ежегодной корректировки территориальных схем до 1 сентября необходимо тщательно проверять балансы обращения с ТКО. Данные должны быть внесены во ФГИС УТКО и затем применяться при регулировании тарифов.
Для создания тарифной заявки основная часть необходимых документов должна быть запрошена через ФГИС УТКО. Это обеспечит высокую актуальность и точность данных в системе, а также упростит работу контролирующих органов.
Глава РЭО также отметил, что согласование с представительными органами превышения предельного индекса в сфере ТКО должно быть переведено с муниципального на региональный уровень, поскольку никакие инфраструктурные решения в сфере обращения с ТКО не разрабатываются исключительно для отдельного муниципалитета.