Без тепла в домах остаются 73% белгородцев: результаты опроса

Posted 15 октября, 10:33
Published 15 октября, 10:33
Modified 15 октября, 10:35
Updated 15 октября, 10:35
В опросах, проведённых на платформах Бел.Ру в Тelegram, Одноклассниках и ВКонтакте, приняло участие 1404 респондента. Подавляющее большинство проголосовало в Telegram. В среднем,
Таким образом, у 73,4% проголосовавших отопление всё ещё не подключено, а у 6,7% его уже включили.
Мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале вчера, 14 октября, сообщил, что отопление в многоквартирных домах начали подключать. Из 1377 МКД Белгорода тепло подали в 387. Весь жилой фонд планируется подключить в течение трёх дней, то есть до 16 октября включительно.