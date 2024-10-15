Без тепла в домах остаются 73% белгородцев: результаты опроса

Мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале вчера, 14 октября, сообщил, что отопление в многоквартирных домах начали подключать. Из 1377 МКД Белгорода тепло подали в 387. Весь жилой фонд планируется подключить в течение трёх дней, то есть до 16 октября включительно.