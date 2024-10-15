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Posted 15 октября, 10:33

Published 15 октября, 10:33

Modified 15 октября, 10:35

Updated 15 октября, 10:35

Без тепла в домах остаются 73% белгородцев: результаты опроса

Без тепла в домах остаются 73% белгородцев: результаты опроса

15 октября 2024, 10:33
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Журналисты Бел.Ру провели опрос среди подписчиков издания, чтобы узнать, где уже появилось отопление.

В опросах, проведённых на платформах Бел.Ру в Тelegram, Одноклассниках и ВКонтакте, приняло участие 1404 респондента. Подавляющее большинство проголосовало в Telegram. В среднем,

  • 9,5% респондентов сообщили, что в центре города уже включено отопление;
  • 23% жителей центра отметили, что отопление пока не подключено;
  • 9,9% опрошенных заметили, что на Харгоре трубы уже тёплые;
  • 34,9% подчеркнули, что на Харгоре отопление отсутствует;
  • 2,1% заявили, что на Крейде отопление есть;
  • 2,2% отметили, что на Крейде тепла в квартирах нет;
  • 5,4% жителей других районов сообщили, что отопление у них уже есть, а, 13,2%, — что его пока нет.

Таким образом, у 73,4% проголосовавших отопление всё ещё не подключено, а у 6,7% его уже включили.

Мэр города Валентин Демидов в своём Telegram-канале вчера, 14 октября, сообщил, что отопление в многоквартирных домах начали подключать. Из 1377 МКД Белгорода тепло подали в 387. Весь жилой фонд планируется подключить в течение трёх дней, то есть до 16 октября включительно.

Фото: Скриншот из группы Бел.Ру ВКонтакте
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