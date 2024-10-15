Белгородский «Скиф-М» выиграл суд у авиакомплекса «Ил» из Москвы

Согласно картотеке дел, компания «Сборные конструкции инструмента, фрезы Москвитина» («Скиф-М») обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с иском к публичному акционерному обществу «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Истец попросил взыскать задолженность в размере 10,9 млн рублей и пени на 621 тысячу рублей.