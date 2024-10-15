Белгородский «Скиф-М» выиграл суд у авиакомплекса «Ил» из Москвы

Posted 15 октября, 15:12
Published 15 октября, 15:12
Modified 15 октября, 15:14
Updated 15 октября, 15:14
Согласно картотеке дел, компания «Сборные конструкции инструмента, фрезы Москвитина» («Скиф-М») обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с иском к публичному акционерному обществу «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Истец попросил взыскать задолженность в размере 10,9 млн рублей и пени на 621 тысячу рублей.
Изучив материалы дела, суд постановил взыскать с авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина в пользу «Скиф-М» задолженность по договору в размере 10,9 млн рублей, пени в сумме 621 тысяча рублей и расходы по оплате госпошлины — 80 989 рублей.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.
Справка. Согласно данным аналитической системы «Чеkkо», компания «Скиф-М» работает в Белгороде с 1993 года и занимается производством инструмента. Генеральный директор и учредитель — Александр Москвитин. По итогам 2021 года выручка организации составила 750 млн рублей, а чистая прибыль — 178 млн рублей.
ПАО «Ил» зарегистрировано в 1994 году в Москве. Отрасль — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Управляющая организация — ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». За 2018 год выручка предприятия достигла 9,9 млрд рублей, а чистая прибыль — 172 млн рублей.