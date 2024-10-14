Замглавы ХМАО по строительству и дорожному хозяйству стал Азат Ислаев

Кроме того, Ислаев руководит проектом по возведению второго моста через реку Обь. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году он заверил, что строительство завершится раньше запланированного срока, к концу 2025 года. В настоящее время работы ведутся с опережением графика.