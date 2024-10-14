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Posted 14 октября, 10:44

Published 14 октября, 10:44

Modified 14 октября, 10:44

Updated 14 октября, 10:44

Замглавы ХМАО по строительству и дорожному хозяйству стал Азат Ислаев

Замглавы ХМАО по строительству и дорожному хозяйству стал Азат Ислаев

14 октября 2024, 10:44
Фото: Центр соцмедиа Югры
Азат Ислаев получил назначение на должность заместителя губернатора в области строительства и дорожной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе. Соответствующее решение принял глава региона Руслан Кухарук.

Ранее Ислаев занимался аналогичными вопросами при предыдущем губернаторе Наталье Комаровой.

Согласно информации на официальном сайте окружного правительства, Ислаев теперь возглавит департамент строительства, архитектуры и пространственного развития, департамент дорожного хозяйства и транспорта, а также станет руководителем Гостехнадзора, пишет muksun.fm.

Обязанности, связанные с коммунальными услугами и энергетикой, были переданы другому руководителю. Однако с начала следующего года Ислаев возьмет на себя ответственность за деятельность службы строительного надзора, которая будет выделена из регионального жилстройнадзора.

Кроме того, Ислаев руководит проектом по возведению второго моста через реку Обь. На встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году он заверил, что строительство завершится раньше запланированного срока, к концу 2025 года. В настоящее время работы ведутся с опережением графика.

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