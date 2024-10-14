За время СВО при обстрелах погибли почти 400 жителей приграничья

Posted 14 октября, 12:01
Published 14 октября, 12:01
Modified 14 октября, 12:01
Updated 14 октября, 12:01
За время специальной военной операции погибли 398 жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Причиной стали атаки ВСУ на населённые пункты. При этом погибших белгородцев насчитывается более 250 человек.
Ещё 1157 жителей трёх приграничных регионов, по информации омбудсмена, получили ранения. Однако только по Белгородской области раненых насчитывалось около 1,5 тысячи.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что убийство жителей в их собственных домах и во время эвакуации является «грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооружённого конфликта».
Она также отметила, что наиболее незащищёнными остаются люди с психическими расстройствами — около 500 человек удалось перевезти в Подмосковье за время атак ВСУ на Курск.
Напомним, что жители Курской области продолжают искать своих родственников, которых ВСУ насильно вывезли из домов.