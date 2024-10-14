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Posted 14 октября, 12:01

Published 14 октября, 12:01

Modified 14 октября, 12:01

Updated 14 октября, 12:01

Почти 400 человек погибли в приграничье из-за атак ВСУ

За время СВО при обстрелах погибли почти 400 жителей приграничья

14 октября 2024, 12:01
Фото: 1MI
Почти 400 человек погибли в приграничье из-за атак ВСУ
Сюжет
Приграничье
Стало известно, сколько жителей приграничных регионов погибли в период с 2022 по 2024 год из-за атак ВСУ. Ранено в трёх регионах более тысячи человек, пишет ТАСС со ссылкой на омбудсмена Татьяну Москалькову.

За время специальной военной операции погибли 398 жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Причиной стали атаки ВСУ на населённые пункты. При этом погибших белгородцев насчитывается более 250 человек.

Ещё 1157 жителей трёх приграничных регионов, по информации омбудсмена, получили ранения. Однако только по Белгородской области раненых насчитывалось около 1,5 тысячи.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что убийство жителей в их собственных домах и во время эвакуации является «грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооружённого конфликта».

Она также отметила, что наиболее незащищёнными остаются люди с психическими расстройствами — около 500 человек удалось перевезти в Подмосковье за время атак ВСУ на Курск.

Напомним, что жители Курской области продолжают искать своих родственников, которых ВСУ насильно вывезли из домов.

Москалькова: ВСУ насильно вывезли из домов более тысячи жителей Курской области
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