РЭО: Гостям РЭФ удалось сделать 1,1 тыс. сувениров в мастерской «Зеленый фургон»

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана по указу президента 14 января 2019 года. Основной задачей РЭО является создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2024 № 309, обозначена национальная цель, заключающаяся в формировании экономики замкнутого цикла. К 2030 году необходимо достигнуть 100%-ной сортировки ежегодно образуемых ТКО, не более 50% из них должно отправляться на захоронение, а также необходимо задействовать как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.