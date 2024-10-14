РЭО: Гостям РЭФ удалось сделать 1,1 тыс. сувениров в мастерской «Зеленый фургон»

Posted 14 октября, 12:48
Published 14 октября, 12:48
Modified 14 октября, 12:50
Updated 14 октября, 12:50
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что мастерская переработки «Зеленый фургон» имеет полный цикл переработки пластиковых материалов и предлагает 10 различных мастер-классов, пишет 56orb.ru. В 2023 году она уже приняла участие в 18 мероприятиях, привлекла более 38 000 посетителей, среди которых много взрослых. Мастерская находит большой интерес у публики, и РЭФ не стал исключением. За три дня форума участники переработали в фургоне 200 килограммов пластиковых крышек и создали 1100 экосувениров.
Переработанные пластиковые крышечки будут отправлены на дальнейшую переработку. Полученное вторсырье будет использовано для производства мебели.
В первый день форума — молодежный день участники создали свыше 600 экологичных сувениров и переработали на велошредерах 150 кг крышек. В последующие два дня деловой программы форума было изготовлено еще 500 сувениров и переработано 50 кг крышек.
В 2024 году Российский экологический форум (РЭФ) прошел с 7 по 9 октября, в его программе были предусмотрены молодежный день и деловая часть. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Российского экологического оператора. Организаторами мероприятия выступили Российский экологический оператор, Правительство РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана по указу президента 14 января 2019 года. Основной задачей РЭО является создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2024 № 309, обозначена национальная цель, заключающаяся в формировании экономики замкнутого цикла. К 2030 году необходимо достигнуть 100%-ной сортировки ежегодно образуемых ТКО, не более 50% из них должно отправляться на захоронение, а также необходимо задействовать как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.