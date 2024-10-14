Ремонт вопреки здравому смыслу? Жители недовольны реконструкцией дороги в Белгороде

Posted 14 октября, 12:39
Published 14 октября, 12:39
Modified 14 октября, 12:39
Updated 14 октября, 12:39
Белгородцы обеспокоены реконструкцией дороги на улице Беловская в Восточном микрорайоне города. Её сузили, вместо четырёх полос сделали две.
Теперь половина района в случае аварии не сможет выехать, главная дорога просто окажется заблокирована, утверждают горожане. А зимой автобусы не смогут полностью заезжать в карманы для посадки и высадки пассажиров.
«Навалит снег, будет гололёд, как ездить? Произойдёт авария, как добраться домой?
Повыковыривали хорошие бордюры, поставили такие же, только новые», — пишут люди в соцсетях.
Теперь при любой нештатной ситуации в движении произойдёт коллапс. Ни скорая помощь, ни пожарная, ни МЧС не смогут проехать, переживают белгородцы.
Мэр Валентин Демидов сообщил, ремонт проводится в рамках утверждённого проекта. Его согласовали с ГИБДД и другими профильными службами. Но как это сделали, белгородцы не понимают: даже при четырёх полосах на дороге бывают заторы, можно представить, что будет, когда останется только две, разделённые клумбой и бордюрами.
Кроме того, местные жители жалуются на то, что якобы убрали сначала автобусный маршрут № 202, а затем и №20. Второй, как рассказали водители, из-за того, что транспорт просто не сможет там развернуться.
«Нам на Харьковскую гору пешком теперь ходить? До ближайшей остановки ул. Пятницкая идти 15 мин. Это как вообще, нормально? Просьба разобраться с этим вопросом!» — пишут белгородцы.
Правда, начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий заявил, что изменения в маршрут № 20 не вносились. Нарушения в движении временные и связаны как раз с ремонтными работами. А маршрут № 202 «Спутник — микрорайон Разумное-54 — микрорайон Новая Заря» не проходит через микрорайон Восточный.