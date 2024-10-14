Ремонт вопреки здравому смыслу? Жители недовольны реконструкцией дороги в Белгороде

Мэр Валентин Демидов сообщил, ремонт проводится в рамках утверждённого проекта. Его согласовали с ГИБДД и другими профильными службами. Но как это сделали, белгородцы не понимают: даже при четырёх полосах на дороге бывают заторы, можно представить, что будет, когда останется только две, разделённые клумбой и бордюрами.